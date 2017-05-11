Четверг, 11 мая 2017

Басманный райсуд Москвы отказался рассматривать жалобу “Новой газеты” на бездействие Следственного комитета по публикации в издании о преследовании геев в Чечне. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой пресс-секретаря суда Юнону Цареву.

Суд возвратил жалобу юриста издания Андрея Сабинина для устранения допущенных недостатков, сказала Царева. “По мнению заявителя, руководитель СКР обязан был предпринять меры для проверки сведений о совершенном преступлении. Вместе с тем, заявителем не представлено сведений о том, проверялся ли им факт дачи поручения председателем ведомства о проверке сообщения о преступлении, распространенное в СМИ”, – отметила она.

1 и 5 апреля в “Новой” были опубликованы две статьи Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. 17 апреля пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее 17 апреля Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

20 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным назвал “провокационными” статьи “про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания”. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кадыров заверил главу государства, что о каких-либо угрозах в адрес журналистов за публикации о ситуации в республике не может быть и речи. При этом Песков отметил, что сами сообщения СМИ о якобы преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне не подтверждаются.

20 апреля уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что сомневается в достоверности сведений о преследованиях геев в Чечне. “У меня возникают подозрения, что это провокация, что это ложный донос, – сказала омбудсмен. – Я еще не готова сегодня сделать эти выводы, но выводы нужно делать. Что это, действительно люди пострадали, или кто-то хочет спекулировать на этом?”

Однако 5 мая Москалькова на встрече с Путиным заявила, что занимается проблемой “лиц нетрадиционной ориентации”, которые обратились к ней в связи с нарушением их прав. “Я направила ряд ходатайств в прокуратуру, следственные органы. И просила бы вас дать поручение, возможно, о создании межведомственной рабочей группы, которая могла бы здесь, в центральной части, а не на территории Чечни, принимать обращения от граждан, если таковые будут”, – сказала Москалькова.

Со своей стороны Путин обещал обсудить с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым положение геев на Северном Кавказе. “Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том, что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации. Это само собой разумеется. Надеюсь, коллеги откликнутся и вас поддержат”, – сказал Путин. Это было первое публичное высказывание президента о преследованиях геев в Чечне.