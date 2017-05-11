Четверг, 11 мая 2017

У нас импорт товаров из дальнего зарубежья растет на 20-25% в начале года… И в итоге эти тенденции приведут к тому, что импорт вырастет до такого уровня, что текущий счет платежного баланса перестанет быть крепким… Таким образом, можно предположить, что спрос на валюту значительно повысится… И, конечно, мы вряд ли увидим крепкий рубль при таком дефиците платежного баланса… по мере снижения инфляции мы видим более агрессивное снижение процентных ставок. Это, в свою очередь, также будет влиять в сторону ослабления курса рубля.

Максим Орешкин, министр экономического развития

Одни, не разгибая спины, “винтили”. Другие во всеуслышание роптали, что никакой “заграницы” не нужно и что всю эту “заграницу” выдумали их дамочки… Третьи всеминутно тосковали, “каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит”.

- Кажется, мы нынче смирно сидим… Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар – ничего за нами нет! пора бы уж и нам милостивое слово сказать! – слышалось в одном углу.

- Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! – где-то по соседству раздавалось в ответ.

Михаил Салтыков-Щедрин. “За рубежом”