Пятница, 12 мая 2017

Квесты – интерактивная игра с определенным сюжетом, основная цель которой – решение всевозможных головоломок и логических задач. Длительное время огромной популярностью пользовались онлайн-игры, сегодня все больший интерес среди людей всех возрастов вызывают именно живые квесты, проводимые в реальности. Зачастую для их организации используются яркие декорации, электрооборудования, механические приспособления специальные эффекты, способствующие полному погружению в процесс. Тема игр может быть самой разной, от популярных фильмов и компьютерных аркад до уникальных авторских сценариев. Программы разработаны таким образом, чтобы принять участие мог каждый желающий – и взрослый человек, и ребенок; с разным уровнем образования, талантами, физической подготовкой, профессией и пр. Все, что потребуется для преодоления игры – это наличие смекалки, логического мышления, находчивости и внимания к отдельным деталям.

Международная команда http://exitworld.com/, предлагающая развлечения на любой вкус, ведет свою историю с 2014 года. Тогда в Москве был открыт крупный развлекательный центр площадью 1000 кв. м. Сегодня по отечественной франшизе реализованы украинские, болгарские и российские проекты. Основная направленность Exitworld – игровые комплексы для взрослых и детей.

Сотрудничать с компанией http://ExitWorld.com/ выгодно по многим причинам:

Возможность открытия бизнеса с нуля, при минимальных затратах.

Работа с разными возрастными группами.

При необходимости дополнение или изменение сценариев.

Минимальное количество сотрудников на начальных этапах.

Возможность воплощения в реальность самых креативных проектов: выездные программы для детей, развлечение гостей на торжественных мероприятиях и пр.

По ходу развития игроки действуют в одной команде, разгадывая логические задания в условиях дефицита времени. Обычно длительность одного квеста насчитывает порядка 1-2-х часов. Число участников варьируется в диапазоне 1- 5, в некоторых случаях больше. Все игры проводятся под наблюдением профессиональных операторов в специально оборудованных помещениях, а сюжет продуман до мелочей и не предполагает действий, способных нанести вред здоровью и комфорту людей.

Квест превосходно тренирует сообразительность, память и логическое мышление. К тому же, увлекательный сюжет и игровой формат доставят множество положительных эмоций, унеся далеко от повседневных забот. Отличное настроение и незабываемые впечатления вам обеспечены. Подобные приключения хорошо сплачивают, поэтому подходят для отдыха в кругу семьи.

Франшиза игрового комплекса — удачное начало собственного бизнеса!