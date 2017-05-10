Среда, 10 мая 2017

“В период проведения призывных кампаний в 2016 году военные комиссариаты не смогли оповестить о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, более 110 тыс. призывников, что составляет почти 36% от количества граждан, призванных на военную службу”. Это из пояснительной записки к законопроекту, призванному покончить со столь массовым пренебрежением священным долгом.

Процент смотрится эффектно: еще бы – каждый третий! Но, чуть вглядевшись, понимаешь, что 110 тысяч не получивших повестки на мероприятия, связанные с призывом, – это не жуткий недобор солдат и не срыв плана призыва. В 2016 году план был выполнен и перевыполнен. Главное организационно-мобилизационное управление (ГОМУ) Генштаба ВС РФ уже не первый год жалуется на избыток желающих служить, что потребовало уже перехода к более строгим критериям отбора.

Несмотря на это, свистопляска вокруг призыва продолжается. Свидетельство тому – законодательная инициатива, поступившая в начале мая из верхней палаты в нижнюю.

Проект закона называется “О внесении изменений в статьи 8 и 31 Федерального закона “О воинской обязанности и военной службе” в части совершенствования порядка оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с исполнением воинской обязанности”. Внесен он Виктором Озеровым, 20 с лишним лет возглавляющим комитет Совета Федерации по обороне и безопасности; к Озерову присоединились несколько других членов комитета.

Известно: чтобы взять человека на крючок, надо всучить ему повестку. Пока что действует традиционная процедура оповещения – повестка вручается призывнику лично, под расписку. Вручается сотрудником военкомата, а по месту работы или учебы – через администрацию.

Проект содержит новые технологии. Предлагается, во-первых, если призывника нет дома, вручать, опять же под роспись, повестки его “уполномоченным представителям”. При этом кто это такие, не уточняется. Есть законные представители у несовершеннолетнего, но призыву-то подлежат граждане, уже достигшие 18 лет. Взрослый человек может иметь представителей по доверенности, нотариально заверенной. Но трудно себе представить граждан призывного возраста, желающих выдать кому-то доверенность на получение повестки. Все же прочие, открывшие гонцу дверь, будь то родители, бабушки, дедушки, девушки, соседи или племянники, никакими уполномоченными представителями не являются.

Во-вторых, предлагается присылать повестку почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, и вручать ее призывнику или таинственному “уполномоченному представителю”. За отказ принять повестку и расписаться авторы проекта грозят привлечением к ответственности по уголовной статье об уклонении от военной службы. Но кого и за что? Если призывник сам скажет “а на фига?”, тогда понятно. Но если не расписалась якобы уполномоченная бабушка, кого будут сажать по 328-й за уклонение? Бабушку, внука или обоих?

Далее. По существующему порядку повестка, врученная с опозданием, после указанной в ней даты явки, считается недействительной. И военком в тщетной попытке изловить беглеца, матерясь, выписывает другую. Генералы-сенаторы изобрели военную хитрость. Граждане, подлежащие призыву на военную службу, – пишут они в законопроекте, – получившие повестки, направленные по почте, после указанных в них дат явки… обязаны в течение трех рабочих дней со дня вручения повестки самостоятельно явиться в соответствующий военный комиссариат для получения повестки. Получается, направлять заведомо запаздывающие повестки даже выгоднее: призывнику, имеющему по проекту три дня на выбор, труднее будет отговориться уважительной причиной.

Все это лишь отблеск давней мечты ГОМУ об общей обязанности всех “мочащихся к стене” являться в военкомат вообще без повесток.

Наконец, самый интересный способ борьбы с уклонистами: Озеров и компания догадались слать повестки по электронной почте, для чего в перечень сведений о гражданине, подлежащем призыву, включается, по законопроекту, его электронный адрес. По умолчанию признается, что отправленная таким образом повестка будет считаться полученной, а неполучение, если таковое случится, еще придется доказать.

Написали: “Повестка гражданину может направляться в электронном виде на электронный адрес”. Что из этого следует? Обязанность иметь электронную почту? Обязанность читать ее, если имеешь? С какой периодичностью? И есть ли у каждого гражданина РФ призывного возраста айфон, айпад или десктоп?

И к чему вообще весь этот сыр-бор с повестками, если никаких проблем с призывом давно нет?

Угроза принудительного призыва – давнее средство военно-полицейского давления на человека. Более полицейского, чем военного. Авторы законопроекта и не скрывают его подлинной направленности: В целом реализация указанного проекта федерального закона позволит сократить количество граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязанности, и повысит эффективность работы по привлечению их к ответственности.

Бывает, что представители обособленной корпорации используют свой кодовые словечки, специальное произношение обычных слов. Так, тюремщики говорят “осУжденные”, а военкоматчики – “прИзыв”. Отличие прИзыва от призыва в том, что по призыву – это когда вежливо вручили повестку, провели комиссию, признали годным, направили на военную или альтернативную службу; или же признали негодным, выдали военный билет. А прИзыв – это когда устраивают засады, сидят в кустах, рвут заявление на альтернативную службу. Когда звонят на рассвете в дверь и в глазок виден человек в кальсонах, кричащий “у вас течет, у нас потолок протекает!” – а оказывается, что он принес повестку. ПрИзыв – это когда тех, кто хочет в армию, оставляют дома, а тех, кто не хочет, тянут туда силком.