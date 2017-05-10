Среда, 10 мая 2017

То есть западный путь, он западный, а мы живем в России. Вообще… есть наследники Западной Римской империи, а есть наследники Восточной Римской империи. Россия – наследница Восточной Римской империи. Москва – Третий Рим. У них латиница, у нас кириллица. У них католицизм, у нас православие. У них главная ценность – деньги, у нас главные ценности моральные. У них, когда человек уходит из жизни, создается фонд – там Нобелевский фонд… А у нас, когда великий человек уходит из жизни, ставят храм памяти…

Игорь Чубайс, философ и публицист

И много нациев я перевидал, а скажу так, что, окромя русского народа, нету желанней, сердцем мягше… на англичан, французов насмотрелся. Ходит такая разутюженная гадюка мимо тебя и косоротится оттого, что я, видишь ты, небритый, грязный, как прах, потом воняю, а ему на меня глядеть – душу воротит. У него ить, как у офицерской кобылы, все до самой подхвостницы подмыто и выскоблено, и вот он этим гордится, а нами гребуют. Ихние матросы в кабаках, бывало, нас затрагивают и чуть чего – боксом бьют. Но наши… трошки приобыкли в чужих краях и начали им подвешивать!

Михаил Шолохов. “Поднятая целина”