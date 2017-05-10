Среда, 10 мая 2017

В Москве на Тверской улице у станции метро “Маяковская” задержали пятерых активистов, планировавших идти подавать в Генпрокуратуру жалобы в защиту чеченских гомосексуалов. Об этом написала в своем Фейсбуке активистка Ирина Яценко.

В автозак попали Марина Дедалес, Александра Алексеева, Никита Сафронов, Валентина Дехтяренко и гражданин Италии Юрий Гуаиан.

Задержанных отвезли в отдел полиции “Тверской”. Полицейские мотивировали свои действия, что задержанные якобы устроили публичную акцию.

Как передает Интерфакс со ссылкой на Сафронова, на активистов составили протоколы по статье 20.2 КоАП (нарушение установленного порядка проведения митинга). Этого их отпустили.

По словам Яценко, активистов забрали около метро, когда они встретились там с пустыми коробками, в которые хотели собрать жалобы на ситуацию с преследованием гомосексуалов в Чечне. Около двух часов дня задержанные собирались идти в приемную Генпрокуратуры.

1 мая в Петербурге полиция задержала ЛГБТ-активистов, развернувших на первомайском шествии радужный флаг и скандировавших “Кадырова в Гаагу”. В тот же день в другом месте еще 10 представителей ЛГБТ задержали за перформанс против преследований геев: они легли на асфальт, измазавшись красной краской; одного из активистов начали посыпать землей.

2 апреля в том же городе ЛГБТ-активист приковал себя наручниками к мосту Ахмата Кадырова в знак протеста против преследований гомосексуалов в Чечне. Имя активиста не называлось, о реакции прохожих и правоохранителей на акцию также не сообщалось.

1 и 5 апреля в “Новой газете” были опубликованы две статьи журналистки издания Елены Милашиной о жестоких преследованиях геев в Чечне. Журналистка писала о массовых задержаниях, пытках и убийствах гомосексуалов. Затем в нескольких СМИ появились свидетельства спасшихся из Чечни жертв преследований.

Чеченские чиновники крайне резко отреагировали на публикацию. В “Новой” расценили заявления, сделанные в Чечне, как прямой призыв к расправе над журналистами. 17 апреля пресс-служба СКР сообщила, что ведомство проверяет информацию об угрозах журналистам “Новой газеты” и “Эха Москвы”. Вместе с тем в пресс-службе отметили, что в СКР по Чечне “обращений о преследовании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации не поступало”. Тем не менее 17 апреля Милашина сообщила, что СКР начал проверку опубликованных изданием фактов преследования геев в Чечне.

20 апреля Кадыров на встрече с Путиным назвал “провокационными” статьи “про Чеченскую Республику, про народ, про те события, которые у нас якобы происходят, задержания”.

5 мая президент Владимир Путин на встрече с обмудсменом Татьяной Москальковой обещал обсудить с генпрокурором Юрием Чайкой и министром МВД Владимиром Колокольцевым положение гомосексуалов на Северном Кавказе. Это стало первым публичным высказыванием главы государства о ситуации с преследованием гомосексуалов.