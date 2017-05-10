Среда, 10 мая 2017

Кандидатура заместителя министра иностранных дел Анатолия Антонова внесена на рассмотрение Госдумы для назначения в качестве российского посла в США. Об этом сообщат ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

Соответствующее письмо письмо поступило из МИДа, отметил источник. Ближайшее заседание комитета Госдумы по международным делам, в ведении которого находятся вопросы согласования кандидатур дипломатических представителей, запланировано на 18 мая.

Согласно Конституции и регламенту нижней палаты внешнеполитические комитеты Госдумы “участвуют в консультациях при назначении и отзыве президентом дипломатических представителей”.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песко отметил, что вероятная смена посла в США никак не связана с увольнением главы ФБР Джеймса Коми. “Никаких обменов с послами мы не производим”, – ответил Песков на вопрос журналиста.

При этом Песков отказался комментировать сообщения о внесении кандидатуры Антонова. “Вы знаете, что кадровые перестановки мы не анонсируем. Если и когда президентом будут подписаны соответствующие указы, мы об этом сообщим”, – сказал пресс-секретарь.

Антонов – карьерный дипломат, поступил на работу в МИД в 1978 году. В 2004-2011 годах он занимал должность директора департамента по вопросам безопасности и разоружения, возглавлял российские делегации на международных переговорах по различной военно-политической проблематике. В феврале 2011 года Антонов стал заместителем министра обороны. 18 декабря 2016 года Владимир Путин подписал указ о назначении Антонова замминистра иностранных дел.

Нынешний посол России в США Сергей Кисляк занимает свой пост с июля 2008 года. Как сообщил в четверг “Коммерсант” со ссылкой на близкие к Кремлю источники, российские власти выдвинули его кандидатуру на должность директора новой структуры ООН – Бюро по борьбе с терроризмом.

Встречи сотрудников предвыборного штаба Дональда Трампа с российским послом до вступления президента в должность стали поводом для многочисленных скандалов. 13 февраля ушел в отставку советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн. Выяснилось, что он дезинформировал вице-президента Майка Пенса относительно деталей своих бесед с Кисляком. Журналисты обнаружили, что в беседах, состоявшихся в декабре 2016 года, еще до инаугурации Трампа и Пенса, обсуждались вопросы американских санкций против России. Флинн, не будучи на тот момент официальным лицом, не имел права затрагивать эту тему в разговоре с российским послом.

В марте Песков заявил, что Кисляк выполнял обычную работу дипломата, встречаясь со многими американскими чиновниками. “Это его работа. Он разговаривал о двусторонних отношениях, он разговаривал о том, что происходит в Соединенных Штатах, чтобы у нас было лучшее понимание в Москве. Это то, что делается любым российским послом за рубежом, любым послом США за рубежом, в том числе в Москве, потому что чем с большим числом людей посол разговаривает в стране своего пребывания, тем лучшую работу он делает”, – сказал Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что Кисляк неоднократно встречался с людьми из окружения кандидатов в президенты, как Трампа, так и его соперницы Хиллари Клинтон. Однако на таких встречах речь не шла о выборах в США, подчеркнул Песков. “Не было встреч, посвященных выборам, электоральному процессу. Это ни в коем случае не должно восприниматься как вмешательство в электоральный процесс”, – сказал он.