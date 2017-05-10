Среда, 10 мая 2017

В связи с приговором киберактивисту Соколовскому слышны утверждения, что репрессии ничего не дадут, а на место павшего борца встанут тысячи новых. Практика скорее показывает, что тысячи новых борцов появляются, когда всем видно, что за пакостничество ничего не будет – и отчего не воровать, коли некому унять. Если же за пакостничество делают больно, новых охотников не находится. Прошло пять лет после концертирования дам в храме – и сколько нашлось желающих повторить этот творческий акт?

Максим Соколов, публицист

- Чего, шерсть на носу, касаешься? – прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. – Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу… Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылупил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу… Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу… пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет…

Аркадий и Борис Стругацкие. “Улитка на склоне”