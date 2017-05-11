Четверг, 11 мая 2017

Ежедневно люди покупают подержанные автомобили по всей России. Машину с пробегом можно выгодно купить в одном из автосалонов Москвы. Для того чтобы купить транспортное средство, соответствующее предпочтениям и вкусу потребителей, необходимо удачно подобрать его.

Купить качественный и недорогой транспорт помогут сотрудники компании Мортон Авто, отзывы покупателей об автосалоне довольно хорошие. На столичном рынке компания успешно зарекомендовала себя. За девять лет Мортон Авто успешно реализовала 20 000 автомобилей.

Авто можно купить как за наличные деньги, так и в кредит, оформив его под 1,9 % годовых. Подробнее об условиях предоставления займа можно получить информацию в автосалоне.

Как удачно купить подержанный автомобиль

Покупая автомобиль, у которого сменился не один владелец, важно обратить внимание на пробег автотранспортного средства. Желательно, чтобы он подтверждался сервисной книжкой. Необходимо узнать, какие запчасти уже были заменены, а какие ломались за время эксплуатации. Можно провести диагностику авто, чтобы выявить скрытые дефекты машины еще до момента заключения договора купли-продажи.

Компания Мортон Авто занимается реализацией качественных бюджетных автомобилей. Для своих покупателей автосалон предоставляет маршрутное такси от метро до автовокзала.

После оформления документов компания в подарок предоставляет 300 литров горючего и возмещение денежных средств, затраченных на проезд в столицу. Если покупатель приезжает на собственном старом автомобиле, для получения скидки его можно сдать в счет оплаты нового.

Покупка в «Мортон Авто» – преимущества для покупателя

«Мортон Авто» работает на автомобильном рынке уже давно. В салоне можно приобрести любой автомобиль. Сотрудники компании предлагают клиентам купить его на выгодных условиях.

В автосалоне имеется финансовый отдел, который сотрудничает с крупными российскими банками. Это дает возможность покупателю приобрести понравившееся авто в кредит на выгодных условиях.

В «Мортон Авто» также проводится технический осмотр приобретенного автомобиля. По желанию можно установить дополнительное оборудование, такое как сигнализация, центральный замок и многое другое.

Выбирая для покупки автотранспорта «Мортон Авто», клиент получает качественное обслуживание, приобретенный автомобиль, и хорошее впечатление об автосалоне.