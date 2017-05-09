Вторник, 9 мая 2017

Во время соревнований Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу 2018 года будут усилены меры безопасности, в частности, ограничено проведение митингов. Об этом говорится в указе президента Владимира Путина, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Особый порядок проведения массовых мероприятий введут с 1 июня по 12 июля 2017 года в Москве, Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае, а с 25 мая по 25 июля 2018 года – в тех же регионах и Мордовии, Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской областях.

Все митинги, шествия, демонстрации и другие акции, которые не связаны со спортивными событиями, должны будут проводиться только в тех местах и в то время, которое определят местные власти по согласованию с ФСБ. Таким образом ограничивается стандартный порядок проведения публичных мероприятий, которые по закону возможны в любом месте с 7 утра до 22 вечера.

Кроме того, в городах, где будут проводиться матчи Кубка конфедераций и ЧМ-2018, вводится особый порядок временной регистрации. Прибывающие должны будут встать на учет в течение трех дней вместо 90 по действующему закону.

Аналогичные меры безопасности были введены на время проведения Олимпиады 2014 года в Сочи. В августе 2013 года Путин подписал указ о фактической блокаде Сочи с 7 января по 21 марта 2014 года. Документом запрещался въезд в город любого автотранспорта. Исключение составят только машины, зарегистрированные в городе, автомобили экстренных оперативных служб и транспортные средства, получившие специальную аккредитацию по согласованию с МВД и ФСБ. Кроме того, ограничивалось движение автотранспорта в окрестностях города.

На это же время в Сочи вводился запрет на любые массовые акции, не связанные с Олимпиадой и Паралимпийскими играми.

5 декабря 2013 года ФСБ предложила смягчить указ Путина, разрешив в городе протестные акции при условии их согласования с властями. Поправка к указу была разработана по поручению вице-премьера Дмитрия Козака. Ее принятие, как утверждает ФСБ, позволит, с одной стороны, соблюсти требования Олимпийской хартии, а с другой – “наиболее эффективно управлять потенциальными протестными действиями, которые могут произойти в период игр”.

4 января Путин внес изменения в указ. В соответствии с новой редакцией документа, собрания, демонстрации и шествия, не связанные с проведением Олимпийских и Паралимпийских игр, могут проводиться при условии согласования с территориальными органами МВД, а их маршруты, количество участников и временной интервал должны быть утверждены сочинской городской администрацией.

Как пояснил Дмитрий Песков, подбором площадки, где массовые демонстрации можно будет проводить “в свободном режиме” займутся организаторы Игр совместно с властями Сочи и Краснодарского края. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что “при необходимости” в выбранном месте можно будет проводить и акции протестного характера.