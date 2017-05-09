Вторник, 9 мая 2017

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты на арест актера Юрия Кулия, обвиняемого в нападении на омоновца в ходе антикоррупционной акции 26 марта на Тверской. Об этом сообщает “Медиазона”

Адвокат Олег Липцер просил изменить своему подзащитному меру пресечения на домашний арест. Ходатайство защиты поддержал прокурор. “Скрываться не буду уж точно, мне надо учиться, работать”, – сказал сам Кулий. Он отметил, что рассмотрение его дела в суде начинается уже 12 мая.

Однако суд оставит Кулия под стражей до 4 июня.

28-летнему Кулию, так же как и другим “узникам 26 марта”, вменена часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Согласно фабуле дела, на акции 26 марта актер схватил за руку омоновца Гаврютина, чем, по словам “потерпевшего”, “причинил ему боль”.

4 апреля Кулий был задержан после обыска и два дня спустя арестован. Политзека отправили в московский СИЗО-5 “Водник”.

Защитник по назначению еще до суда об аресте убедил актера полностью признать вину. С 12 апреля интересы Кулия представляет независимый адвокат Липцер. Как сообщал юрист, помимо показаний политзека и “потерпевшего” обвинение основывается на скриншотах видеозаписи, которые на деле ничего не подтверждают.

Сам Кулий рассказал Липцеру, что, когда начались задержания, попытался помешать омоновцу схватить пожилого демонстранта – он положил силовику, который был в бронежилете, руку на плечо. Политзек также заметил, что сожалеет о данных ранее признательных показаниях.

Ознакомление с материалами дела Кулий и Липцер завершили еще в 20-х числах апреля.

28 апреля замгенпрокурора Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по делу Кулия. Дело направлено в Тверской райсуд Москвы.

26 апреля стало известно, что в прокуратуру ушли дела еще двух “узников 26 марта” – Станислава Зимовца и Александра Шпакова. Об окончании следствия по делу четвертого обвиняемого, Андрея Косых, пока не сообщалось.

Зимовцу, Шпакову и Косых также вменена часть 1 статьи 318 УК. Все трое тоже признали вину.