Вторник, 9 мая 2017

Директор Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов отправил президенту Владимиру Путину проект концепции федерального закона “О статусе многодетных семей”. Документ предусматривает введение специального налога на малодетность, передают “Известия”.

Согласно проекту новый налог должен коснуться бездетных не по медицинским показателям и семей с одним ребенком. Его размер в документе не определен.

Также в документе предусмотрен ряд мер для адресной поддержки многодетных семей. Крупнов определяет их как “полную семью, за исключением случаев смерти одного из супругов, имеющую трех и более детей (младший не должен достигать 18 лет)”.

Многодетным семьям предлагается установить ежемесячные денежные выплаты от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости от количества детей. Также документ предусматривает оказание таким семьям поддержки конкретными вещами или услугами и включение ухода за детьми в общий трудовой стаж. Кроме того, авторы концепции предлагают помочь многодетным родителям с жилищным вопросом: семьи будут расселять в специализированных поселениях высокого качества жизни – “городках демографического будущего”.

По словам Крупнова, концепция законопроекта разрабатывалась во исполнение “майского указа” Путина “О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации”. Он заявил, что ответственными за прохождение законопроекта ведомствами станут Минобороны и Минэкономразвития.

В “Единой России” к предложению Крупнова отнеслись отрицательно. “Вводить налог на малодетность нецелесообразно. Государство и так заинтересовано в рождении первых детей. Молодые семьи наоборот имеют меньшую обеспеченность, из-за этого они часто принимают решение о детях в более позднем возрасте, когда семья обретет самостоятельность. В поддержке нуждаются как молодые, так и многодетные семьи”, – заявила координатор партийного проекта “Крепкая семья”, первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева

По мнению заведующего лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации ВШЭ Андрея Коротаева, новый налог не станет популярной мерой и настроит против законопроекта бездетных граждан, его будет практически невозможно воплотить в жизнь. Коротаев предложил до введения новой меры на федеральном уровне протестировать налог в качестве пилотного проекта в одном из регионов.

В свою очередь уполномоченный по правам человека Анна Кузнецова выразила поддержку предложенной концепции, назвав законопроекты по поддержке семьи “наиболее актуальными и действенными средствами для улучшения демографической ситуации в стране”.

Последний раз ввести в России налог на бездетность предлагал Глава синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата протоиерей Димитрий Смирнов. По мнению священника, такой налог стал бы для бездетных компенсацией за нежелание “идти на подвиг рождения детей”.

В СССР налог на холостяков, одиноких и малосемейных граждан действовал с ноября 1941 года. В январе 1992 года эту норму отменили.