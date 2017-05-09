Вторник, 9 мая 2017

Сегодня на процесс по убийству Немцова обвинение привело долгожданного свидетеля Будникова, водителя снегоуборщика. Это действительно оказался тот самый человек, анонимное интервью с которым появилось через день после убийства, через неделю его чуть приоткрыла “Россия 24″ и уж совсем явно показал НТВ.

Видимо, прокуроры привели его затем, чтобы он сказал, что был в машине один, – чтобы опровергнуть многочисленные “неформальные” версии. Этот вопрос прозвучал одним из первых. Больше ничего существенно нового мы не узнали.

Ехал, в одно из двух зеркал справа (первое направлено вниз на щетки, второе – обычное) увидел лежащего, остановился. К нему бежала девушка в светлом полушубке.

До того видел проходящую по мосту пару, но не видел никого идущего вслед за ними. И вообще больше никого на мосту не видел – ни подходившего к ним с Дурицкой свидетеля Молодых, ни неизвестного прохожего, прошедшего без остановки по мосту со стороны Васильевского, ни еще двух человек, подошедших со стороны Болотной и, видимо, ушедших по лестнице вниз (все они видны на записи ТВЦ в то время, как уборочная машина еще стоит, а Будников общается с Дурицкой). Его переспрашивали несколько раз, он настаивал: кроме него с Дурицкой никого не было.

Он позвонил “112″ с телефона Дурицкой (скорее всего потому, что оставил свой телефон в машине), простоял у места происшествия не более полминуты (на самом деле – 5 минут) и уехал. Единственное, что заметил, – остановившийся на несколько секунд у места убийства “каблучок”. Как он сказал, это был явный зевака. Поехал дальше, доехал до конца моста, развернулся. На обратном пути уже видел у места убийства полицейскую машину. Затем поехал убирать Варварку и Солянку.

Любопытно, что примерно в 3 часа ночи его вызвали на место происшествия и он смывал там кровь, но уже на другой машине. Вышел из нее и смывал из шланга. Много ли было крови, не помнит.

На вопрос адвоката, осматривало ли следствие машину, на которой он работал, Будников ответил: “Нет, а зачем?”. До дня убийства он работал в компании “ГБО Автомобильные дороги” около года, еще через год после этого уволился.

Большего ни обвинение, ни защита из этого допроса извлечь не сумели или не захотели. Не был озвучен ни номер машины, ни даже ее точная модель.