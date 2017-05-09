Вторник, 9 мая 2017

Если говорить о Великой Отечественной войне, то здесь сказались просчеты гитлеровской аналитики. Можно даже сказать, что они сыграли решающую роль. Адольфу Гитлеру в 1940 году ученые доложили и на примере Кавказа показали, что СССР – искусственное образование, насильственно объединяющее народы. И как только Гитлер ударит, то все побегут воевать против Советов. Однако война, наоборот, всех сплотила. Несмотря на репрессии и голод, народы СССР видели перспективу улучшения жизни. В то время мощно развивались образование, культура, промышленное строительство, были успехи в экономике. И при этом происходила консолидация вокруг вождя.

Леонид Ивашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических проблем

В одном селе Рязанской области 3 июля 1941 г. собрались мужики близ кузни и слушали по репродуктору речь Сталина. И как только доселе железный и такой неумолимый к русским крестьянским слезам сблажил растерянный и полуплачущий батька: “Братья и сестры!..”, – один мужик черной бумажной глотке:

- А-а, б…дь, а в о т не хотел? – и показал репродуктору излюбленный грубый русский жест, когда секут руку по локоть и ею покачивают.

И зароготали мужики.

Если бы по всем селам да всех очевидцев опросить – десять тысяч мы таких бы случаев узнали, еще и похлеще.

Александр Солженицын. “Архипелаг ГУЛАГ”