Вторник, 9 мая 2017

Судья Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону Роман Подольский приговорил пятерых фигурантов дела “Палласовского джамаата” к срокам от двух до четырех лет общего режима. Об приговоре, вынесенном еще 18 апреля, лишь теперь сообщил “Интерфакс-Юг” со ссылкой на УФСБ по Волгоградской области.

Как уточняет “Высота 102″, приговор уже вступил в законную силу. Из этого можно заключить, что на апелляцию осужденные не подавали.

Проходило ли разбирательство в Ростове или на выездной сессии в Волгоградской области, не уточняется. Также не известно, вел ли Подольский процесс единолично или во главе судейской коллегии.

Наибольший срок, четыре года, получил основной фигурант дела – Раман Раджабов. Он был объявлен виновным по части 1 статьи 222 (незаконный оборот боеприпасов), части 1 статьи 222.1 (незаконный оборот взрывчатки) и части 3 статьи 33 – части 2 статьи 205.5 УК (организация участия в деятельности террористической организации).

Еще троим подсудимым – Азамату Куркумгалиеву, Гайрату Абдурасулову и Нуркену Ахетову – дали по два с половиной года. Куркумгалиеву вменялась часть 4 статьи 33 – часть 2 статьи 205.5 (подстрекательство к участию в деятельности террористической организации), а двум другим осужденным – часть 5 статьи 33 – часть 2 статьи 205.5 кодекса (пособничество в этом преступлении).

К наименьшему сроку, двум годам, осужден Идрис Умаров. Ему также вменили часть 2 статьи 205.5 через статью 33 УК, однако, был ли он обвинен в подстрекательстве или пособничестве, неизвестно, поскольку в карточке дела на сайте суда сведения об этом фигуранте по непонятной причине отсутствуют.

Процесс, включая оглашение приговора, занял три заседания. Признали ли вину сами подсудимые, не уточняется.

Все пятеро фигурантов – жители города Палласовка Волгоградской области. Как заявляют в ФСБ, осужденные вербовали мусульман в “незаконные вооруженные формирования и международные террористические организации, в том числе на территории Сирии”. Кроме того, утверждается, что у Раджабова нашли некие боеприпасы и взрывчатку.

О задержании подозреваемых ФСБ объявила 8 апреля 2016 года. При этом тогда утверждалось, что один из фигурантов планировал совершить в регионе теракт.

Дело первоначально было возбуждено по части 3 статьи 30 – части 2 статьи 208 (покушение на участие в незаконном вооруженном формировании) и части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму). По какой причине обвинения фигурантам переквалифицировали, СМИ не уточняют.