Вторник, 9 мая 2017

МТС первым из операторов начнет хранить трафик своих пользователей в рамках реализации “закона Яровой”, сообщают “Ведомости”. Производитель систем для оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) “Норси-транс” разрабатывает пилотный проект по тестированию соответствующего оборудования, рассказал изданию гендиректор этой компании Сергей Овчинников.

Как отметил Овчинников, “Норси-транс” участвует в рабочей группе Минкомсвязи, которая готовит подзаконный акт о способах хранения информации по “закону Яровой”. В документе будет указано, как, в какие сроки и в каком формате должна будет храниться информация. Он должен быть готов к 30 июня.

Готовящийся документ предполагает расширение функций уже существующих систем СОРМ, сообщил изданию один из участников рабочей группы. По его словам, требования Минкомсвязи предусматривают концепцию “точечного” хранения, то есть не всего содержимого сообщений и записей, а только их части.

5 мая “Коммерсант” сообщил, что в заключении Минэкономразвития проект Минкомсвязи постановления по реализации “закона Яровой”, опубликованный 17 марта, был подвергнут резкой критике. Как отмечают авторы заключения, в предложениях Минкомсвязи, как и в самом законе, не определено значение термина “содержание электронных сообщений”. Отсутствие такого определения может привести к “расширительному толкованию норм” и риску нарушения закрепленному Конституцией права граждан на тайну переписки и личной жизни. Кроме того, реализация предложений Минкомсвязи может потребовать существенных расходов из бюджета, а также несет существенные риски для для участников рынка

В документе Минэкономразвития были отражены замечания и предложения Российского союза промышленников и предпринимателей, а также “Вымпелкома”. В ведомстве предложили снова доработать проект с их учетом.

10 апреля “Коммерсант” сообщал, что по расчетам комиссии РСПП по связи и информационно-коммуникационным технологиям предложения Минкомсвязи по реализации “закона Яровой” увеличивают потенциальные расходы участников рынка до 10 триллионов рублей. По оценкам РСПП, уже с 2019 года в рамках закона крупным операторам придется хранить по 20 эксабайт информации. Это может привести к кратному подорожанию услуг связи и повысить уровень инфляции в стране на 1-2 процентных пункта.

Выводы комиссии РСПП поддержали операторы связи. Представители “МегаФона” и МТС отметили, что их собственные эксперты получили аналогичные результаты.

В пресс-службе Минкомсвязи выводы РСПП комментировать не стали. Однако в сводном отчете ведомства к проекту говорится, что затраты субъектов хозяйственной деятельности на реализацию закона составят 4,5 триллиона рублей. При этом годовой доход от оказания услуг связи, на которые накладываются обязательства по хранению информации, составляет 1,1 триллиона. Получается, что затраты операторов, по оценке самого разработчика проекта, в четыре раза превысят их годовой доход, констатирует комиссия РСПП.

Ранее в Минкомсвязи предложили освободить операторов от хранения “тяжелого” контента, прежде всего видео. При этом эксперты считают, что даже кратное сокращение объемов хранимой информации станет непосильной задачей как для крупных, так и для малых компаний. Затраты операторов связи на реализацию “закона Яровой” эксперты предложили оплатить государству. Необходимые средства Минкомсвязи рекомендовали “предусмотреть в бюджете на 2018-2019 годы”, следует из проекта.