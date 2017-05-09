Вторник, 9 мая 2017

Акция “Бессмертный полк” не нуждается в каких-то дополнительных организационных действиях в связи с ее большой популярностью у населения России, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков… “Дело в том, что настолько велика популярность этой акции, что… нет необходимости в каких-то дополнительных организационных действиях. Поэтому это только может удивление вызывать”, – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявления в сети, что на акцию якобы “сгоняют школьников и раздают им портреты”.

РИА “Новости”

Наутро мы смотрели по телевизору первомайскую демонстрацию.

- Любопытно, – поинтересовался я, – старики на Мавзолее знают, что люди идут за отгулы?

- Может быть, старики сами стоят за отгулы, – сказала мать.

Сергей Гандлевский. “Трепанация черепа”