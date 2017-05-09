Вторник, 9 мая 2017

“Роснефть” выплатила членам правления за первый квартал этого года квартал 1,5 миллиарда рублей премий, сообщают “Ведомости со ссылкой на отчет госкомпании. Это больше половины премий за весь 2016 год и в сто раз больше, чем выплаты за первый квартал прошлого года.

Как объяснил изданию объясняет представитель госкомпании, бонусы увеличились в связи с реализацией интегральной приватизационной сделки – покупки у государства 50,08 процента акций “Башнефти” и продажу инвесторам 19,5 процента самой “Роснефти”. В результате государство получило более триллиона рублей. “Сделка была проведена в условиях беспрецедентно сложной конъюнктуры и в кратчайшие сроки”, – отметил представитель компании.

Сколько топ-менеджеров получили премии и включен ли в их число главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, представитель “Роснефти” не сказал.

В ноябре Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых руководителей крупнейших компаний России. Сечин в нем занял второе место. Его доход Forbes оценил в 13 миллионов долларов, на 4,5 миллиона меньше, чем годом ранее.

Пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев тогда заявил, что “Роснефть” скептически относится к составленному Forbes рейтингу и не признает достоверность методики оценки доходов Сечина. “По версии Forbes глава нашей компании динамично нищает, разница в доходах в разные годы отличается в разы. Это полностью дискредитирует их методику, – сказал Леонтьев. – Мы напоминаем, что новый издатель журнала, когда он его принял, намекал, что он не будет заниматься этими спекуляциями. Но очевидно, трудно отказаться от вредных привычек”.

Отвечая на вопрос о том, будет ли “Роснефть” судиться с Forbes, Леонтьев сказал: “Не знаем. Особой необходимости нет, потому что это очевидная белиберда. Мы один раз их уже по суду наказали”. При этом пресс-секретарь подчеркнул, что компания не будет публично раскрывать доходы Сечина. “Мы раскрываем только те доходы, которые нас обязывает законодательство”, – сказал Леонтьев.

19 января представитель госкомпании Александр Терентьев заявил, что российские СМИ ведут заказную кампанию против “Роснефти”. При этом на вопросы о том, кто заказчик кампании и кто в ней участвует, он не ответил. Поводом для заявления Терентьева стала публикация Би-Би-Си ответа Леонтьева на вопрос о “мигалке” на автомобиле Сечина. Леонтьев пояснил, что Сечин имеет право на спецсигнал как ответственный секретарь президентской комиссии по ТЭК.

“При этом пресс-секретарь “Роснефти” сопроводил свой ответ эмоциональным комментарием. “Что вы спрашиваете? Почему, с какого хрена? Какое это имеет отношение к деятельности компании? (…) Вы представляете себе объем серьезной информации и задач, которые решает компания? А вы с чем звоните? Ну давайте я напишу письмо в Би-Би-Си: ребят, вы охренели на самом деле. Ну хватит говно-то подбирать. (…) Знаете что, идите вы подальше, не хочу я отвечать на ваш вопрос”, – сказал Леонтьев и бросил трубку”, – сообщала британская вещательная корпорация. Что в цитате заменено троеточиями, не сообщалось.