Вторник, 9 мая 2017

19-летний гражданин Украины Артур Панов, обвиненный в подготовке теракта, упал в обморок в зале Северо-Кавказского окружного военного суда в Ростове-на-Дону, где продолжается разбирательство по его делу, после недели сухой голодовки. Такую информацию передает “Кавказский узел”.

О начале голодовки Панов объявил 3 мая во время одного из предыдущих заседаний процесса. Политзек потребовал в течение двух недель экстрадировать его на Украину. “Преступление было совершено частично на территории Украины, – пояснил он. – Я добиваюсь того, чтобы меня экстрадировали на Украину и судили там”.

Уже на другой день, 4-го числа, Панов сообщил на очередном заседании суда, что самочувствие его ухудшилось. Сославшись на это, он попросил судейскую коллегию ограничиться допросом лишь одного свидетеля. В то же время предложение судей вызвать скорую помощь, сделанное по окончании слушаний, политзек отклонил, заметив, что “сможет доехать от здания суда до следственного изолятора”.

Как рассказал “Кавказскому узлу” адвокат Панова Сергей Московкин, в прошедшие выходные защитников в ростовский СИЗО-1 не пускали, однако перед заседанием 10 мая политзек сообщил ему, что продолжает акцию.

Около 17 часов в среду в заседании был сделан краткий технический перерыв. Когда по его окончании судьи входили в зал, Панов упал на пол в стеклянной клетке. Конвоиры попросили второго фигуранта дела – 34-летнего ростовчанина Максима Смышляева – поднять Панова. Судьи решили вызвать обвиняемому скорую помощь.

Между тем в самом СИЗО-1, так же как и в областном УФСИН, рассказал изданию член областной ОНК, утверждают, что политзек заявлений о голодовке не делал. В УФСИН кроме того заявляют, будто “никаких проблем со здоровьем Панов не испытывает и принимает пищу”.

За время двух судебных процессов по своему делу Панов уже дважды объявлял голодовку. Первый раз политзек сообщил о начале сухой голодовки 14 февраля – на первом заседании по существу в рамках первого процесса. Причиной стал отказ судей в ряде заявленных им ходатайств. Однако уже 18 февраля, как сообщал адвокат Московкин, Панов акцию прекратил.

Второй раз заключенный объявил голодовку уже во время второго процесса – 23 марта. Отказался ли он на этот раз только от пищи или также и от воды, не уточнялось. Эту голодовку Панов снял 5 апреля, сославшись на плохое самочувствие.

Предварительные слушания по существу дела прошли 2 февраля. Первый процесс, стартовавший 14-го числа того же месяца, вскоре был прерван из-за замены одного из судей. Новая коллегия в составе Алексея Магомадова (председательствующий), Игоря Костина и Романа Сапрунова, который заменил выбывшего судью, 7 марта начала слушания заново.

5 мая этот же состав судей, но под председательством Костина, приговорил дагестанца Абдурахмана Усманова к 16 строгого режима по сфабрикованному делу об участии в “Исламском государстве”. Судья Сапрунов в апреле 2015 года дал семь лет строгого режима крымскому узнику Алексею Чирнию. Коллегия под председательством Магомадова в июле 2015-го присудила второй пожизненный срок командиру ингушского подполья Али Тазиеву (Магасу). В январе 2016-го Магомадов приговорил к четырем годам общего режима дагестанского имама Адама Абдураева.

Панов в начале первого процесса признал вину по четырем из пяти вмененных ему обвинений. Это часть 1 статьи 30 – часть 1 статьи 205 (покушение на теракт), часть 1 статьи 222.1 (незаконное хранение взрывчатки) и часть 1 статьи 223.1 (незаконное изготовление взрывчатки), а также статья 205.2 УК (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание). Вместе с тем он заявил о своей невиновности по части 1 статьи 205.1 (склонение к терроризму).

Второму фигуранту, Смышляеву, инкриминирована лишь часть 3 статьи 205.1 (пособничество в совершении теракта). Он вину отрицает. Политзек настаивает, что Панов оговорил его под давлением следователей, и указывает, что молодой человек страдает смешанным расстройством личности.

В деле 13 томов. Обвинение называет Панова украинским националистом, который “считал виновным в происходящем в Луганской и Донецкой областях российские власти” и решил отомстить. Смышляеву, как утверждается, он пообещал за содействие деньги и помощь с выездом из России. Ранее, однако, сообщалось, что, согласно материалам дела, Смышляев, познакомившись в октябре 2015 года с Пановым во “Вконтакте”, по собственной инициативе предложил ему помощь в совершении теракта.

При этом место намеченного теракта в разное время называли различное. Сразу после задержания Панова заявлялось, что в его ноутбуке найден файл, в котором указаны точное время и место готовящегося взрыва – зрительный зал Театра им. Горького. После этого, утверждали силовики, Панов собирался устроить теракт в Москве.

В отчетах СМИ из суда, однако, указывались другие намеченные места взрывов. “Российская газета” писала, что теракт предполагалось совершить на Театральной площади Ростова. В свою очередь, ТАСС со ссылкой на текст обвинительного заключения передавал, что Панов планировал взрыв на вокзале Ростов-Главный или же в супермаркете и в итоге выбрал местом теракта гипермаркет “Окей” на улице Малиновского.

Прокурор в суде утверждала, что взрыв было решено провести “в один из государственных праздников”, причем молодой человек “не исключал возможности самоподрыва”.

Панов – уроженец города Краснодона Луганской области, находящегося в нескольких километрах от российской границы (Верховная рада Украины в соответствии с законом о декоммунизации переименовала Краснодон в Сорокино, однако, поскольку город контролируется террористами ЛНР, фактически это решение в силу не вступило). Молодой человек жил и учился в Луганске. Писал стихи (в апреле 2014-го в Луганске был опубликован его сборник “Мысли в стихах”), интересовался политикой. К российской агрессии в Донбасс отнесся негативно.

8 ноября 2015 года Панов под псевдонимом Артур Ромберг объявил себя теоретиком и идейным лидером “IV поколения RAF” (Rote Armee Fraktion – нем. “Фракция Красной армии” – террористическая организация левого толка, действовавшая в Западной Германии), опубликовав соответствующий манифест. 24 ноября он прибыл в Ростов, где поселился в общежитии и устроился на работу в супермаркет. На новом месте молодой человек продолжил активную деятельность в Сети.

5 декабря несовершеннолетний на тот момент Панов был задержан полицией и ФСБ. Сообщалось, будто при обыске в его комнате обнаружили самодельную бомбу. На другой день молодого человека арестовали.

Смышляев в прошлом был левым активистом, однако после 2010 года отошел от общественной деятельности. Он работал в “Макдональдсе” и заочно учился в Институте истории и международных отношений Южного федерального университета.

Задержали Смышляева 22 апреля 2016 года; два дня спустя он был арестован. При этом в СМИ информация о его случае появилась лишь в середине июля.

Сразу после задержания Смышляева, 22 апреля, прошла его очная ставка с Пановым, в ходе которой молодой человек дал показания на ростовчанина. Смышляев обвинение отверг, заявив, что во время единственной встречи с Пановым, состоявшейся в Ростове 27 ноября, “понял, что данный человек страдает психическим расстройством”, и решил в дальнейшем не иметь с ним дел.

На ВК-странице политзека, ведущейся под псевдонимом Самуил Фриднер, было помещено его заявление, в котором среди прочего говорилось: “Следствие считает, что я давал “советы” Артуру Панову… “Советы” заключались в высказывании мной своего негативного отношения к теракту, планируемому Пановым. Я разъяснил Артуру, что считаю неприемлемыми насильственные способы смены власти в РФ”.

Смышляев также сообщил, что при обыске оперативники ЦПЭ подбросили ему программные документы RAF и литературу об изготовлении взрывчатки. Кроме того, он рассказал об угрозах ЦПЭ в случае отказа давать признательные показания.

Росфинмониторинг включил Панова и Смышляева в список террористов и экстремистов. При этом гражданин Украины Панов внесен в подраздел “Российские физические лица”.

В январе 2017 года на ВК-странице Панова появилось несколько его писем из СИЗО, написанных на украинском языке. Одно из писем адресовано депутату Верховной рады Надежде Савченко и ее сестре Вере; еще одно – командиру гражданского корпуса “Азов-Крым” Станиславу Краснову, подозреваемому на Украине в государственной измене, терроризме и незаконном хранении оружия.

30 апреля в блоге на Фонтанке.Ру, созданном накануне, появилось сообщение о смерти Панова в СИЗО (ныне удалено). Однако в тот же день на ФБ-странице политзека эту информацию опровергли. 2 мая “Радіо Свобода” передало со ссылкой на консула Украины в Ростове Виталия Конарского, что политзек “жив-здоров”.