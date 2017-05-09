Вторник, 9 мая 2017

На 69-м году жизни умер кинокритик, культуролог и публицист Даниил Дондурей. Об этом сообщил его друг и соратник по Киносоюзу режиссер Виталий Манский.

В 1971 году Дондурей окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств в Ленинграде, в 1975 – аспирантуру Института социологии АН СССР. Защитил диссертацию кандидата философских наук.

Дондурей работал в Институте истории искусств, в НИИ культуры РСФСР, в Институте киноискусства. С 1993 года он был главным редактором журнала “Искусство кино”.

Дондурей – составитель ряда сборников по социологии культуры, теории и истории изобразительного искусства, театра и кино. Его работы переведены и опубликованы в Болгарии, Венгрии, Вьетнаме, Германии, Италии, Кубе, Польше, Румынии, США, Франции, Чехословакии. Дондурей был награжден премиями “Литературной газеты”, журналов “Литературное обозрение”, “Смена”, “Декоративное искусство”.

В 2016 году Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии “Ника” “за вклад в кинематографические науки, критику и образование”.

В 2008 году на съезде Союза кинематографистов Дондурей выступил за снятие полномочий председателя союза с Никиты Михалкова и поддержал кандидатуру режиссера Марлена Хуциева. Однако суд признал нелегитимными законные по всем пунктам устава выборы Хуциева.

В 2009 году Михалков потребовал освободить здание на улице Усиевича, которое журнал “Искусство кино” занимал с момента основания и которое было построено специально для него.

В 2010 Додурей стал одним из основателей Киносоюза, созданного в качестве альтернативы Союзу кинематографистов России Михалкова.