Среда, 10 мая 2017

Топ-5 полезных сайтов для изучения английского самостоятельно

Изучение английского языка в современном мире может подарить массу новых возможностей. Сейчас открывается огромное количество клубов и курсов с преподавателями «носителями языка», что куда интереснее, чем заурядная школьная программа. Однако не всегда есть возможность их посещать физически. Тогда тяга к знаниям заставляет нас искать ресурсы для самостоятельного изучения английского. Рассмотрим самые востребованные.

Let`s learn English

http://learningenglish.voanews.com/

Ресурс для тех, кому интересен «американский» вариант английского языка. Курс создан сертифицированными преподавателями из США для начинающих. Рассчитан на 52 недели. Итого – 1 урок в неделю. Материал включает в себя видео о разных аспектах жизни молодых американцев, что делает занятия более привлекательными именно для аудитории подросткового возраста и студентов.

Кроме того, добавлены 3 уровня «Историй», состоящих из различных статей и видео:

1 уровень – для новичков. С небольшим объемом и простыми конструкциями.

2 уровень – для «продвинутых». Объем уже от 500 слов с повышенной сложностью речевых оборотов.

3 уровень – рассчитан на тех, кто уже изучал английский и хочет повысить свой уровень понимания речи и использования специфических оборотов и идиом.

К каждому уроку прилагаются инструкции по произношению, словарь новых слов, рекомендации по грамматике. Также прилагаются рабочие листы, проверочные материалы и учебные планы для тех, кто изучает самостоятельно и преподавателей английского.

British Council

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/

Еще один ресурс, но уже с Британским вариантом английского языка. Отличительной чертой этого ресурса является построение блоков материала по тематике и направленности аудитории.

Разделы для детей – с материалами аудио, видео, играми. Осваивать английский можно весело, играя и слушая истории и песенки.

Раздел для подростков. Тоже содержит игровые моменты. Концепция «Изучай английский развлекаясь». Тем не менее, материалы выстроены на важных с точки зрения подросткового возраста моментах – выборе профессии, построении первого резюме.

Раздел для преподавателей. Здесь собраны материалы и рекомендации, помогающие в повышении своего уровня и помощи в освоении языка учениками.

Также на сайте есть тематические блоки, посвященные различным аспектам изучения языка, например, составлению деловых писем. В отдельные закладки вынесены материалы для повышения навыков, словари, тестовые задания и много разнообразных дополнений для практики – фильмы, музыка, журнальные статьи.

Сайт английского языка Оксаны Долинка

http://www.bistroenglish.com/

Автор ресурса – квалифицированный преподаватель английского языка, специализирующийся на видеоуроках и аудиоуроках английского для разных уровней.

Блоки обучения направлены на аудиторию с различным уровнем подготовки, в том числе тех, кто планирует обучение с нуля. Отличительной чертой сайта является доступная первичная информация – на русском языке (остальные ресурсы такового не имеют). Автор проводит подготовку учеников по стандарту CEFR. Возможно индивидуальное построение плана занятий, например, с упором на письменную или разговорную речь. Также используются фильмы, аудио, интернет-ресурсы. Самый известный курс Оксаны Долинка – курс английского для начинающих “Английский За 4 Недели 2в1″.

Если сравнивать, то данный вариант самый оптимальный для тех, кто хочет заниматься и с русскоговорящим преподавателем, и с носителями языка.

Coursera

https://www.coursera.org/specializations/improve-english

Авторы курса Технологический институт Джорджии. Этот ресурс посвящен деловому английскому и ориентирован на деловых людей, кто заинтересован в повышении навыков коммуникации на английском языке в рамках рабочих взаимоотношений.

Деловые письма, электронная почта;

Ведение переговоров;

Взаимодействие с партнерами, конкурентами;

Презентации интервью.

По заключению выдается сертификат. Стоит обратить внимание тем, кто ведет деловую активность онлайн и по телефону с англоязычными контрагентами.

Oxford English Center

https://www.oxfordenglish.co.uk/

Эти курсы рассчитаны не на новичков, а на людей, серьезно настроившихся на изучение языка. Комплексы разбиты на узкоспециализированные блоки, в частности для подготовки к сдаче экзаменов на сертификаты TOEFL, FCE, CAE, CPE.

Отдельно выделены отрасли:

Медицины и фармакологии;

Нефтегазовая промышленность;

Курсы для преподавателей;

Аспирантов и магистров;

Блок для бизнесменов.

Есть варианты для школьников вплоть до организации образовательных туров. Система широко известна и уже надежно зарекомендовала себя на мировом рынке.

Все представленные примеры позволяют первоначально выявить ваш уровень подготовки. Поэтому можно выбрать вариант с русскоязычным сопровождением или же продвинутый с массой англоязычной информации. Решение остается за вами.