Среда, 10 мая 2017

Tiande – корпорация красоты и здоровья, которая существует уже десять лет. Недавно компания отмечала свой юбилей в Алмате, куда были приглашены все партнеры и друзья компании. Праздник получился действительно грандиозный и масштабный, поскольку был насыщен множеством приятных моментов. Ключевым из них стало общение всех франчайзи фирмы “Тианде”.

Многие задаются вопросом, есть ли магазины Tiande в Москве? Авторы проекта решили не ограничиваться на конкретном городе или стране и пошли со своим продуктом по всему миру. На сегодняшний день косметику Тианде, каталог которой насчитывает десятки различных позиций, можно приобрести не в одной, не в двух, и даже не в пяти странах. Без труда купить косметику могут жители Австрии, Республики Беларусь, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, России, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Казахстана, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерланд, Польши, Португалии, Румынии, Словакии, Словении, Украины, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции, Эстонии и России. В каждой из этих стран существуют официальные дистрибьютеры натуральной косметики фирмы “Тианде”.

День Рождения компании проходил 17 апреля. Тогда же и подводились итоги работы компании в предыдущем месяце. Результаты порадовали как создателей проекта, так и партнеров. За март 2017 года более 70 дистрибьюторов корпорации «закрыли» новые ранги!

Дистрибьюторы “Тианде” – это успешные предприниматели, которые ставят перед собой главную цель – сделать натуральную, качественную косметику доступной для жителей всего земного шара. Благодаря именно этим людям покупатели из разных стран могут приобретать косметическую продукцию, в основе которой лежат только органические компоненты. При этом цена ее значительно ниже, чем аналогичная натуральная косметика европейских брендов.

В случае с “Тианде” вы платите не за имя. Вы платите исключительно за продукт. За продукт, качество которого подтверждено международными сертификатами и отвечает всем стандартам. Это не только “привычная” всем косметика вроде подводки для глаз или туалетной воды. Это еще и средства по уходу за телом, волосами. Есть специализированные линейки продукции для мужчин, детей. Средства по уходу за домом. Все это можно в считанные минуты заказать в Интернет-магазине Тианде. Для этого на сайте нужно выбрать понравившийся вам товар, добавить его в корзину, после чего оплатить. В течение нескольких дней ваш заказ будет доставлен курьером прямо к вам домой.