Воскресенье, 7 мая 2017

Замосковрецкий районный суд Москвы оштрафовал участниц акции на Болотной площади в годовщину событий на 6 мая 2012 года Елену Захарову и Марию Рябикову. Об этом сообщает активистка Алла Фролова.

Рябиковой суд назначил крупный штраф по части 8 статьи 20.2 КоАП (неоднократное нарушение правил проведения митинга). Активистка просила не называть его сумму, так как “это очень важно для нее, и для ее родных, которых надо беречь”, отметила Фролова. Захаровой, на которую был составлен аналогичный протокол, суд переквалифицировал обвинение на часть 5 той же статьи (нарушение участником акции правил ее проведения) и оштрафовал ее на 20 тысяч рублей.

Заседание проходило в закрытом режиме. В здание суда не пустили свидетелей и второго защитника, сославшись на нерабочий день.

Захарова и Рябикова провели в отделе полиции две ночи в ожидании суда. Представители защиты отметили, что протоколы об административном правонарушении были составлены без самих обвиняемых, в день задержания к ним отказывались пустить защитников.

6 мая Рябикова, Захарова и Елена Малько были задержаны на Болотной площади. Они проводили одиночные пикеты в поддержку узников Болотной и “дела 26 марта”, в частности болотника Ивана Непомнящих. Полицейские также задержали еще четверых оппозиционеров, Ольгу Мазурову, Виктора Капитонова, Ольгу Авилонову и Леонида Дуброво, хотя те не проводили пикетов, а сидели поодаль на скамейке.

Задержанных отвезли в отдел полиции “Хамовники”. Только спустя несколько часов полицейские допустили к задержанным адвоката Светлану Сидоркину и общественную защитницу Ирину Яценко.

На Малько оформили протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП и освободили. Остальных задержанных, кроме Рябиковой и Захаровой. отпустили без протоколов.

Днем в субботу в Москве на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг к годовщине протестов на Болотной (

ФОТО). Оргкомитет хотел провести 6 мая шествие с последующим митингом на Болотной площади, однако в очередной раз подчинился чиновникам мэрии и от шествия после незаконного отказа в согласовании отказался, а митинг перенес.

Мероприятие собрало 2300 участников. Перед началом митинга оперативники сорвали со сцены вывешенные на ней баннеры, гласившие “Болотное дело – позор России” и “Хватит Путина! Хватит мракобесия! Хватит войны! Хватит вранья! Хватит терпеть Кадырова!”. Свои незаконные действия силовики пояснили тем, что такие лозунги будто бы противоречат заявленной цели мероприятия.