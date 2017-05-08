Понедельник, 8 мая 2017

Коллегия Окружного суда Северной Джакарты под председательством Двиарсо Буди Сантиарсо приговорила действующего губернатора индонезийской столицы Басуки Чахаю Пурнаму, известного также под прозвищем Ахок, к двум годам тюрьмы по обвинению в богохульстве. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Поводом к преследованию Ахока стало его заявление, сделанное в сентябре прошлого года. Губернатор – этнический китаец, исповедующий христианство, – обвинил исламских клириков в том, что они обманывают верующих, трактуя призыв не считать вали (праведниками) иудеев и христиан, содержащийся в аяте 51 суры 5 Корана “Аль-маида” (“Трапеза”), как запрет голосовать на выборах за немусульман.

Прокуратура вменила Ахоку статьи 156а (богохульство) и 156 (клевета на клириков) УК Индонезии. В прениях сторон, однако, она сняла первое из этих обвинений, заявив о его недоказанности, и запросила для губернатора год условно с двухлетним испытательным сроком.

Судьи, однако, объявили Ахока виновным именно в богохульстве и дали ему реальный срок.

Как можно заключить из публикации, до вступления приговора в законную силу губернатор остается на свободе. Он заявил, что подаст апелляцию.

Индонезийцы резко разошлись во мнениях относительно заявления Ахока. Между тем обвинения в его адрес были использованы радикальными исламистами в ходе недавней кампании по выборам губернатора. Очередные выборы, прошедшие 19 апреля, Ахок проиграл.

Срок его полномочий истекает в октябре.