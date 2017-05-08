Понедельник, 8 мая 2017

В Киеве во время шествия “Бессмертный полк” произошли столкновения участников акции и полиции с украинскими активистами. Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на замглавы МВД Украины Сергея Ярового. В столице полицейские задержали около 30 человек, еще несколько десятков были задержаны в других городах страны.

Всего же, по данным столичной полиции, в киевском шествии приняли участие около 3 тысяч демонстрантов.

Как передает “112 – Україна”, на улице Мазепы у штаба Организации украинских националистов, мимо которого следовало шествие, были задержаны 24 активиста этой структуры. Они бросали в полицейских, демонстрантов и журналистов дымовые шашки, шарики с краской, картофелины и яйца. Представитель ОУН Татьяна Кавепещенко сообщала, что с утра правоохранители заблокировали штаб организации и пытались взять его штурмом.

По информации “Страны.Ua”, стычки участников “Бессмертного полка” с националистами произошли также в конечной точке шествия – в парке Славы. Там демонстрантов встретили около 20 украинских активистов. Они скандировали: “Шухевич, Бандера – герои Украины!” Участники “Бессмертного полка” в ответ кричали “Фашизм не пройдет!” и требовали от националистов убрать красно-черный флаг.

Съемка Ивана Любыша-Кирдея:

Между тем УНН со ссылкой на начальника столичного управления Национальной полиции Андрея Крищенко сообщает, что в мусорном баке недалеко от места акции правоохранители нашли подозрительный рюкзак, проверить который поручили взрывотехникам. Кроме того, перед шествием полиция отобрала у нескольких человек георгиевские ленты, запрещенные законом о декоммунизации. Двух демонстрантов с запрещенной символикой задержали; у одного был баннер, также выполненный в цветах георгиевской ленты.

Как сообщается на сайте партии “Национальный корпус”, ее активисты сорвали участие в шествии лидера Прогрессивной социалистической партии Украины Наталии Витренко. Политика заблокировали в квартире, а в подъезде оставили надписи с требованием остаться дома и предупредили о “возможных угрозах здоровью”, если Витренко все же решит выйти на демонстрацию.

Уже после завершения акции полиция Киева сообщила еще о шести задержанных, которые “сопротивлялись правоохранителям и использовали запрещенную символику”. У здания Подольского райуправления полиции, передает “Интерфакс-Украина”, собрались около 50 сторонников ОУН, которые проводят пикет в поддержку задержанных товарищей. По информации “112 – України”, одному из задержанных вменена статья 173 КоАП Украины (мелкое хулиганство).

Столкновения в годовщину победы СССР над Германией произошли и в других городах Украины. В Одессе, передает “Думская”, произошла драка, после того как бывший лидер местной ячейки “Правого сектора” Сергей Стерненко явился на Аллею славы с портретом командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича. На активиста набросились сразу несколько человек. Полиция пресекла драку и задержала одного из нападавших. Кроме того, в отделы полиции доставили мужчину в футболке с надписью “СССР” и гражданина, распространявшего некую “запрещенную полиграфическую продукцию”.

Сначала правоохранители заявляли лишь о четырех задержанных в Одессе. Потом, однако, “Радио Свобода” со ссылкой на силовиков сообщило уже о 20 задержанных. Между тем МВД Украины передает, что в отделы полиции города доставлены 15 человек.

В Запорожье, сообщает 061.Ua, драка произошла по окончании шествия “Бессмертного полка” – также на Аллее славы. В стычке использовались газовые баллончики. Пострадал начальник патрульной полиции Запорожья Роман Пилипенко – ему в глаза попал газ. Гражданина, распылившего газ, задержали.

В Днепре, передает областная полиция, во время шествия “Бессмертный полк” произошла драка между членами Социалистической партии и активистами национального движения. Задержаны 15 человек. Пострадали 6 полицейских и 8 участников демонстрации.

В Николаеве, сообщают “Новости-N”, члены полка “Азов” и других националистических структур напали на колонну участников войны в Афганистане и ветеранов МВД. Активисты кинули в колонну петарду и дымовую шашку и начали драку с “афганцами”. Через несколько минут нападавших задержала полиция.

В Харькове, пишет 057.Ua, потасовка случилась, когда украинские активисты преградили путь примерно 70 участникам “Бессмертного полка”, попытавшимся пройти на городской Мемориал славы с советскими флагами. Полиция оттеснила двоих участников шествия за оцепление и потребовала свернуть коммунистическую символику. После того как демонстранты убрали красные флаги, им дали возможность возложить цветы к мемориалу. Еще одна небольшая стычка произошла, когда после возложения цветов один из участников шествия попытался надеть георгиевскую ленту.

Около 12 часов дня неизвестный позвонил в полицию и сообщил, что на площади Свободы заложена бомба. Правоохранители перекрыли выходы с ближайших станций метро и направили на площадь взрывотехников. В итоге сообщение не подтвердилось.

Между тем Госпогранслужба Украины передает, что во Львове на железнодорожном вокзале пограничники нашли сумку с боеприпасами. Там было 40 патронов калибра 7,62 миллиметра и запал от ручной гранаты.

Как сообщает “Украинская правда”, президент Украины Петр Порошенко назвал акцию “Бессмертный полк” “образцом утонченной политической спекуляции Кремля на чувствах людей”. “Мы категорически отвергаем попытки Москвы использовать победу над нацизмом во Второй мировой войне для удовлетворения ее реваншистских, имперских и экспансионистских нужд”, – подчеркнул глава государства.

2 мая ОУН объявила о намерении воспрепятствовать шествию “Бессмертный полк” в Киеве, проведя контракцию “Смертный полк”. Между тем советник главы СБУ Юрий Тандит накануне демонстрации пообещал не допустить провокаций, подчеркнув, что никаких оснований для запрета мероприятия у украинских властей нет.

Столкновения в годовщину победы СССР над Германией между украинскими активистами и пророссийскими демонстрантами происходят на Украине каждый год после победы Евромайдана. В прошлом году стычки происходили в частности в Киеве и Харькове.

В Европе день победы над нацизмом отмечают 8 мая. На Украине после Революции достоинства эта дата была объявлена Днем памяти и примирения. Между тем Днем победы над нацизмом в стране остается 9 мая; в отличие от 8-го, этот день является нерабочим.