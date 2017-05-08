Понедельник, 8 мая 2017

ЕСПЧ отклонил жалобу политэмигрантки, бывшей политзаключенной Зары Муртазалиевой на вынесенный ей приговор по сфабрикованному делу о терроризме. Решение опубликовано на сайте суда.

Муртазалиева обвиняла Россию в нарушении статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) Европейской конвенции. Судьи, однако, указали, что адвокаты заявительницы не зафиксировали нарушений в ходе процесса по ее уголовному делу.

В то же время двое из семи членов коллегии – Луис Лопес Гуэрра и Георгиос Сергидес – выступили с особым мнением, в котором указали, что нарушения в ходе разбирательства все же имели место. Они же вместе с еще одной судьей – Хелен Келлер – отметили и другие несоответствия требованиям Европейской конвенции.

В 2004 году 20-летняя Муртазалиева – сотрудница страховой фирмы в Москве и студентка-заочница Лингвистического университета Пятигорска – попала в разработку ФСБ. Обратив внимание на нетипичную для чеченской девушки самостоятельность Муртазалиевой, оперативники сочли ее террористкой-смертницей. Через провокатора студентке предложили бесплатную квартиру, в которой шла непрерывная аудио- и видеозапись. Также за Муртазалиевой постоянно велось внешнее наблюдение. Никаких фактов или связей, подтверждающих подозрения, выявлено не было.

Тем не менее 4 марта 2004 года студентку задержали и доставили в столичный ОВД “Проспект Вернадского”. Там у нее взяли отпечатки пальцев; когда Муртазалиева, помыв руки, вернулась, из ее сумки извлекли две упаковки взрывчатки. Студентка сразу же заявила, что упаковки ей не принадлежат. Отпечатки пальцев со взрывчатки сняты не были, а сам вещдок впоследствии уничтожили. Муртазалиеву били, требуя признательных показаний, однако студентка себя так и не оговорила.

В суде подруги обвиняемой Анна Куликова и Дарья Воронова отказались от данных на следствии показаний, согласно которым Муртазалиева вовлекала их в террористическую деятельность. Однако Мосгорсуд этот отказ проигнорировал. 17 января 2005 года Муртазалиева была приговорена к девяти годам общего режима по обвинениям в приготовлении к теракту путем взрыва, вовлечении в совершение теракта других лиц и незаконном обороте взрывчатки. Согласно фабуле дела, студентка намеревалась совершить взрыв в торговом комплексе “Охотный ряд” у Кремля. Прокурор запрашивал для подсудимой 12-летний срок.

17 марта 2005-го Верховный суд сократил осужденной срок на полгода. При этом решение было принято по представлению прокуратуры.

Муртазалиева содержалась в ИК-13 в поселке Парца Зубово-Полянского района Мордовии. В 2010 году ей было отказано в УДО.

В защиту политзаключенной выступали общественники как в России, так и за рубежом. В январе 2007 года о намерении добиться пересмотра приговора студентке заявил президент Чечни Рамзан Кадыров. Он заметил, что не верит в виновность Муртазалиевой.

Несмотря на это, осужденная освободилась только 3 сентября 2012 года, полностью отбыв срок.

После освобождения Муртазалиева эмигрировала во Францию. Там она примерно через год получила политическое убежище.

В марте 2014-го на французском языке вышла книга бывшей политзаключенной “Восемь с половиной лет. Женщина в путинских лагерях”.

Жалоба на приговор Муртазалиевой была подана в ЕСПЧ еще в 2005 году.