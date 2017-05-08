Понедельник, 8 мая 2017

А уже был пример в истории, когда Великобритания расколола потенциальный альянс Франции и Германии. Это была ситуация середины XIX века, когда Ротшильды французские провели сначала в президенты, а потом и в императоры Франции Наполеона Третьего… Франция после этого на сто лет попала в обойму британскую. И сто лет воевала с Германией… Сегодня ситуация аналогичная… Макрон – это проект французских Ротшильдов, которые вместе с британскими все-таки одна семья. Да.

Михаил Хазин, президент Фонда экономических исследований Михаила Хазина

В этом же роде надо упомянуть задорную брошюрку, появившуюся в 1846 г., предсказания которой сбылись и которая как будто описывает теперешние события. Ее заглавие было: “Большая тяжба между Ротшильдом I, царем еврейским, и сатаною, последним царем обманщиков…” На первой странице вы читаете: “Приговор, данный на форум в пользу Дж. Ротшильда, именующего себя царем евреев, бывшего привратника европейских дворов, главного откупщика общественных работ во Франции, Германии, Англии и т.д., верховного владыки дисконта, ростовщичества, ссуды под заклад, ажиотажа и т.д….”

Эдуард Дрюмон (1844-1917), французский политический деятель и публицист. “Еврейская Франция”