Понедельник, 8 мая 2017

Лидеру Партии прогресса Алексею Навальному в понедельник прооперировали поврежденный правый глаз в клинике Барселоны. Об этом политик сообщил в своем Инстаграме.

“Зрение, мне сказали, к сожалению, будет восстанавливаться несколько месяцев. Пока правым глазом вижу только первую строчку (где те самые Ш и Б)”, – заметил Навальный.

Об отъезде Навального в Барселону стало известно 7 мая. Несколькими днями раньше политик получил загранпаспорт, в выдаче которого ему отказывали пять лет. При этом уголовно-исполнительная инспекция тогда же потребовала от Навального не покидать страну, сославшись на то, что он условно осужден по “почтовому делу”. Однако позже в Мосгорсуде заявили, что условное осуждение не является препятствием для выезда за рубеж.

При этом российские законы действительно не разрешают условно осужденным выезд за границу. Исключение предусмотрено лишь для случаев смерти или тяжелой болезни близкого родственника осужденного.

В июле 2013 года, после первого приговора по делу “Кировлеса”, когда Навальному дали пять лет общего режима, политик был взят под стражу в зале суда. Однако уже на другой день его освободили из СИЗО по требованию прокуратуры до вступления приговора в законную силу; в апелляционной инстанции реальный срок был заменен условным. Между тем российское законодательство предусматривает заключение под стражу именно после вынесения приговора судом первой инстанции, а не после вступления решения в силу, как в европейских странах.

Днем 27 апреля у офиса Фонда борьбы с коррупцией преступник плеснул в лицо Навальному зеленкой с неким химикатом. В результате химического ожога средней степени политик потерял 80 процентов зрения на правом глазу.

Позже оппозиционеры установили, что нападение совершил боевик SERB Александр Петрунько. Другой сербовец, Алексей Кулаков, снимал атаку на видео.

4 мая стало известно, что по факту нападения полиция открыла дело по статье 116 УК (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие вреда здоровью), которая предусматривает до двух лет колонии. По какой причине дело квалифицировано по 116-й статье, в то время как Навальный получил серьезный ущерб здоровью, не уточнялось.