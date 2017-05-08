Понедельник, 8 мая 2017

Кибератаку на предвыборный штаб избранного президента Франции Эмманюэля Макрона совершила группировка Fancy Bear (APT 28, Sofacy), связанная с российским ГРУ. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчеты двух фирм, занимающихся компьютерной безопасностью, – нью-йоркской Flashpoint и токийской Trend Micro.

Как отмечается, хотя хакеры Fancy Bear владеют изощренными способами взлома, для атаки на штаб Макрона был использован обычный фишинг – создание фэйковых страниц для входа на сайты, куда функционеры штаба вводили свои имена и пароли.

Начальник компьютерной службы штаба Макрона Мунир Махджуби ранее пояснял, что к хакерам попали письма из пяти почтовых ящиков, большинство из которых были зарегистрированы на Gmail. При этом никакой секретной информации в этих сообщениях не было. Махджуби заметил также, что к подлинным письмам хакеры добавили тысячи сфальсифицированных.

О причастности России к атаке сообщалось уже в субботу. Тогда стало известно, что в метаданных файлов утечки присутствуют упоминания о Георгии Рошке – программисте российской компании “Эврика”, которая производит вычислительную технику и программное обеспечение для российских Минобороны и ФСБ.

Об атаке на штаб Макрона стало известно вечером в пятницу, за сутки с небольшим до начала голосования в рамках второго тура президентских выборов. Ни одна хакерская группировка ответственности за взлом на себя не взяла. Ранее команда кандидата дважды заявляла о кибератаках на штаб и оба раза обвиняла в них Россию.

Во втором туре выборов либеральный центрист Макрон набрал 66,1 процента голосов. Его соперница – поддерживаемая Москвой лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен – получила 33,9 процента. В отличие от Ле Пен, избранный президент – сторонник евроинтеграции и критик России. В ходе предвыборной кампании он обещал проявить твердость в отношении Москвы, в частности в украинском и сирийском вопросах.