Понедельник, 8 мая 2017

Морской парад в Петербурге по случаю годовщины победы над Германией отменен. Об этом в понедельник сообщила Фонтанка.Ру. Корабли Балтийского флота, ушедшие из акватории Невы в ночь на 6 мая, обратно так и не вернулись.

Официально об отмене морского парада в Минобороны не объявляли. Между тем источник в штабе Балтфлота рассказал изданию, что “участие кораблей в параде на Неве не планируется, силы флота выполняют задачи по предназначению”.

Корабли прибыли в Петербург для участия в параде 3 мая, однако на рассвете 6-го спешно покинули гавань. В субботу у плавучего причала оставались только два тральщика и малый противолодочный корабль “Зеленодольск”; к вечеру 6-го числа ушли и они. Между тем в Кронштадте, где располагается Ленинградская военно-морская база, утром в субботу на три подлодки и ракетный катер “Моршанск” грузили боезапас. Затем эскадра ушла в море.

Вывод кораблей из Петербурга издание связало с прибытием в Гданьский залив, к берегам Польши и Калининградской области, американского ракетного эсминца Carney. Как сообщалось, он ведет патрулирование европейских вод в интересах национальной безопасности США.

Кроме того, с 3 по 11 мая в латвийском порту Лиепае находятся четыре корабля НАТО.

Утром в понедельник латвийские военные сообщили, что обнаружили ракетный катер “Моршанск”, а также малые ракетные корабли “Ливень” и “Серпухов” неподалеку от границы своих территориальных вод. Кроме того, указывалось, что поблизости от границы в исключительной экономической зоне Латвии находится российский разведывательный корабль “Сызрань”.

По информации Фонтанки.Ру, на проведение морского парада администрация Петербурга выделила около 4 миллионов рублей. Деньги были потрачены на установку в Неве швартовых бочек и оплату внеурочной работы портовых служб по расстановке кораблей ночью 3 мая.