Понедельник, 8 мая 2017

В Москве в годовщину победы в германо-советской войне состоялось шествие “Бессмертный полк”. Как утверждает МВД, в демонстрации приняли участие 850 тысяч человек и это рекордная численность за все годы проведения акции. В числе портретов, которые несли демонстранты, были фотографии пророссийских террористов, убитых на востоке Украины.

Колонна прошла по Ленинградскому проспекту, 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам к Кремлю. Там к ней присоединился Владимир Путин.

Ранее во вторник на Красной площади состоялся военный парад. Как передает РБК, единственным зарубежным лидером, прибывшим на парад в Москву, стал президент Молдавии Игорь Додон.

В прошлом году в Москву на годовщину победы над Германией также прибыл лишь один глава иностранного государства – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Съемка Юрия Тимофеева: