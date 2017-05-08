Понедельник, 8 мая 2017

“Исламское государство” опубликовало видеозапись казни человека, названного полковником ФСБ Евгением Петренко. Об этом сообщает SITE Intelligence Group со ссылкой на медиаагентство ИГ Furat Media.

Как передает Reuters, на первом фрагменте видеозаписи мужчина, одетый в оранжевый комбинезон, рассказывает о своей работе на российские спецслужбы. Первую часть видео “Граням” найти не удалось.

Во второй части видео боевик отрезает Петренко голову. Перед казнью пленный сказал: “Руководство Исламского государства предлагало властям страны спасти меня, но власти моей страны ответили: “Мы его не знаем, и он не является нашим гражданином”.

Палач в своем обращении заявил, что ИГ продолжит дальше воевать с Россией. “Российскому народу и солдатне в первую очередь стоит задуматься, стоит ли вообще смотреть в эту сторону и ввязываться в эту войну. Эта война на ваших глазах истощает ваши ресурсы, чему вы сами являетесь лучшими свидетелями. Мы же продолжим воевать с каждым, кто будет воевать против этой религии, в отместку за ваши преступления, ваши бомбы и за каждого убитого мусульманина”, – сказал террорист.

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров заявил Интерфаксу, что Минобороны проверит информацию о казни российского военного. По словам сенатора, “можно запросить всех командиров воинских частей, которые находятся на территории Сирии”. “В любом случае, даже если это фейк, он не должен остаться без внимания, – сказал Озеров. – Если это случилось, то мало не покажется никому”.

Как передает Интерфакс, в Минобороны отрицают факт захвата террористами и казни российского военного в Сирии. “Все военнослужащие Вооруженных сил российской группировки войск в Сирии живы, здоровы и выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в составе своих подразделений”, – цитирует агентство сообщение пресс-службы ведомства.

Между тем войска ФСБ не подотчетны Минобороны.

О задержании человека, названного Евгением Петренко, ИГ заявило 20 сентября 2016 года. Тогда в видеоообращении террористической организации Петренко представился капитаном ФСБ и “внештатным сотрудником” спецслужбы, работающим во 2-м управлении столичного главка ФСБ. Петренко, заявили террористы, был задержан “службой безопасности халифата” при выполнении очередного задания. Пленный просил президента России Владимира Путина, ФСБ и народ России сделать все возможное для его освобождения.