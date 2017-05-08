Понедельник, 8 мая 2017

Все сферы деятельности предприятия регламентированы законодательством. При обнаружении нарушений в ведении финансово-хозяйственной деятельности на предприятие может быть наложен штраф.

Сегодня все руководители, думающие об эффективной деятельности фирмы, стараются заручиться квалифицированной юридической помощью. Можно содержать штатного юриста, но это обойдется недешево. Поэтому предприятия заключают договор на юридическое сопровождение бизнеса со специализированной компанией www.zaousb.ru, ведь при ненадлежащем составлении договоров организация может получить штраф, что повлечет уменьшение доходности фирмы и ухудшение ее репутации

Юридическое сопровождение бизнеса – услуги

Набор юридических услуг формируется в полном соответствии с желанием и потребностями клиента.

К ним относятся:

консультации квалифицированных специалистов;

составление соглашений, договоров, должностных инструкций;

ведение переговоров с государственными органами;

предоставление интересов фирмы в суде по любым категориям дел;

правовая экспертиза документов и их проектов.

Помощь при заключении договоров

Деятельность любой организации, нацеленной на получение прибыли, включает в себя заключение договоров, сделок и соглашений. Но всегда есть риск того, что сделка будет заключена на невыгодных условиях или произойдет факт мошенничества.

Все документы должны быть заполнены согласно законодательству. Проверкой правильности заполнения документов фирмы должен заниматься опытный юрист.

До момента заключения договора специалист проверяет:

текст соглашения и его законность;

соблюдение интересов клиента;

безопасность сделки;

добавляет новые пункты или убирает ненужные.

Выгода юридического сопровождения

При заключении договора на сопровождение бизнеса организации со сторонней юридической фирмой очевидна выгода:

штатный юрист не требуется;

за юридическими услугами можно обращаться при необходимости;

над вопросами организации работает группа профессионалов. Благодаря этому принимается правильное решение;

оплачивается только стоимость услуг, оказанных по договору.

Зарубежные организации уже давно прибегают к аутсорсингу. Тем самым они эффективно снижают свои расходы, при этом используя опыт, знания и труд высококвалифицированных специалистов.