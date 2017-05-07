Воскресенье, 7 мая 2017

В Шахтерском районе Донецкой области произошли взрывы на трассе, по которой должен был ехать глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко. Об этом сообщает Интерфакс.

Захарченко должен был принять участие в мероприятии по случаю Дня Победы у мемориального комплекса “Саур Могила”.

В результате взрывов никто не пострадал. Трасса временно перекрыта. Транспорт пускают в объезд.

“По сегодняшней ситуации, связанной со взрывами на трассе у “Саур-Могилы”, создан оперативный штаб. В него входят МВД ДНР, МГБ ДНР и МЧС ДНР. В данный момент они изучают место взрыва, устанавливает тип боеприпаса, который взорвался”, – сообщил представитель силовиков ДНР. По его словам, исследуется территория вокруг мемориального комплекса на наличие возможно установленных там закладок или взрывчатки.

Позже Захарченко заявил, что на трассе были установлены шесть взрывных устройств. “Шесть взрывных устройств сработали, они были начинены поражающими элементами. На 9 мая будут усилены меры безопасности”, – сказал он. Представитель администрации “главы ДНР” сообщила, что официальная версия произошедшего – теракт.

В последнее время был совершен ряд покушений на деятелей ДНР. 8 февраля командир батальона боевиков “Сомали” Михаила Толстых (Гиви) был убит в своем кабинете в Донецке выстрелом из реактивного пехотного огнемета “Шмель”. В “прокуратуре ДНР” заявили, что теракт был организован украинской диверсионно-разведывательной группой. Советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк отверг обвинения в организации убийства Толстых. “А что им еще говорить? Что они друг друга, извините, мочат в сортире? Это же понятно, что им нужно кого-то обвинять”, – заявил Шкиряк.

16 октября командира батальона боевиков “Спарта” Арсения Павлова (Моторолу) убили в лифте его дома в Донецке. Когда боевик поднимался в свою квартиру, в кабине лифта или рядом с ней сработала заложенная самодельная бомба.

Захарченко назвал убийство Моторолы объявлением войны. “Я так понимаю, Петр Порошенко нарушил перемирие и объявил нам войну”, – сказал “глава ДНР”. Между тем в МВД Украины заявили, что к убийству Моторолы причастны его подельники. Версию, что боевика могли убить собственные соратники, поддержали и в среде боевиков.