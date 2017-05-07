Воскресенье, 7 мая 2017

Представители Ельцин-центра, 6 мая получившего премию “Лучший европейский музей 2017″ имени Кеннета Хадсона, извинились перед европейскими коллегами за слова режиссера Никиты Михалкова, сравнившего премию с наградой Третьего рейха. Об этом сообщается на сайте музея.

“Кинорежиссер по сути позволил себе оскорбительные высказывания не только в адрес Ельцин-центра, но и в адрес десятков прекрасных европейских музеев, которые на протяжении сорока лет побеждали в этом конкурсе. Режиссеру даже не пришло в голову поинтересоваться, что именно представляет собой конкурс “Лучший европейский музей” и какие проекты были удостоены его высоких наград, – говорится в пресс-релизе. – Как представители России, удостоенные высокой награды, хотим принести свои извинения нашим европейским коллегам, которых публично оскорбил и унизил человек, имеющий паспорт нашей страны”.

Накануне Михалков в комментарии радиостанции “Говорит Москва” сравнил с нацистским “Железным крестом” полученную музеем награду. “Я абсолютно не удивлен, что “Ельцин ентр” получил премию имени Кеннета Хадсона. Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший полицаем, получил “Железный крест” от Вермахта”, – сказал режиссер.

В понедельник Михалков назвал “художественным правом” свое высказывание. “В Ельцин-центре” фальсифицируются история и воспевается время разрушения нашего Отечества. И именно за это европейские организации награждают Ельцин-центр” как лучший музей Европы, – сказал режиссер. – Как художник я использую метафору, и она очень проста – Ельцин-центр получает награду за службу, противоречащую интересам нашей страны”.

В декабре прошлого года Михалков на парламентских слушаниях, посвященных теме реализации стратегии государственной культурной политики, резко раскритиковал Ельцин-центр. “В Екатеринбурге существует центр, в котором ежедневно происходит инъекция разрушения национального самосознания людей”, – сказал режиссер. – На высочайшем технологическом уровне реализуется мощнейшая программа, которая практически разрушает реальное представление людей о том, что такое история России”.

“Разговор идет не о том, чтобы закрыть центр, а чтобы скорректировать эту программу. Она разрушительна, – подчеркнул Михалков. – Не может быть культуры без объективного понимания истории. Это нереально”.

В пресс-службе Ельцин-центра отметили, что деятельность организации полностью соответствует уставным задачам и российскому законодательству. “Надо напомнить, что Никита Михалков не первый раз публично выступает с негативными оценками деятельности Ельцин-центра в Екатеринбурге, в том числе в своей авторской телепрограмме “Бесогон” на телеканале “Россия”. Руководство Президентского центра Б.Н. Ельцина сознательно не комментировало его высказывания, считая, что любой гражданин России вправе обнародовать свою точку зрения по любому вопросу. При этом мы не раз с сожалением обращали внимание на то, что известный режиссер так ни разу и не побывал в Ельцин-центре в Екатеринбурге. Такого рода критика вписывается в известную традицию: “Я Пастернака не читал, но осуждаю”, – говорится в сообщении.

Вдова первого президента России Наина Ельцина также возмутилась словами Михалкова.

Позже Михалков посетил Ельцин-центр лично и заявил, что не изменил своего мнения относительно экспозиции.

Ельцин-центр был открыт в Екатеринбурге в ноябре 2015 года. На его открытии присутствовал президент Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также известные политики и деятели культуры.