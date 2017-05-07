Воскресенье, 7 мая 2017

В Эстонии начались традиционные учения Сил обороны “Весенний шторм”. В этом году в них примут участие почти 9000 человек, сообщает пресс-служба эстонского военного ведомства.

Наряду с эстонскими военными в маневрах примут участие около 2300 военнослужащих из 13 зарубежных стран. Более 800 человек будут представлять командующая боевой группой НАТО Великобритания. Германия прислала в Эстонию около 400 военнослужащих. В состав боевой группы НАТО также входят около 300 дислоцированных в Эстонии французских военных. Подразделения на уровне роты будут представлять США, Латвию и Литву.

В учениях участвуют военнослужащие из Канады, Нидерландов, Польши, Финляндии, Швеции, Украины и Грузии, бронетехника, а также самолеты США, Польши, Бельгии и Испании.

В ходе учений, которые продлятся три недели, будет оцениваться способность солдат вести боевые действия, проверяться уровень их боевой подготовки, а также взаимодействие пехоты с различными видами вооруженных сил и союзниками, деятельность штабов и подразделений. Учения “Весенний шторм” должны закончиться 26 мая.

18 марта стало известно, что в Эстонию прибыли первые военнослужащие группы быстрого реагирования НАТО. Батальонная группа, которую разместят в стране, будет насчитывать 1200 военнослужащих.

8 июля главы 28 государств на саммите НАТО в Варшаве приняли решение усилить военное присутствие в восточной части альянса. В Польше, Эстонии, Латвии и Литве на ротационной основе будут размещены четыре многонациональных батальона.

Лидеры также приняли решение о первоначальной боевой готовности (Initial Operational Capability) системы ЕвроПРО. Кроме того, киберпространство признано новой оперативной областью. Страны НАТО будут уделять больше внимания компьютерной безопасности и защите от кибератак. Участники саммита также подтвердили готовность тратить больше средств на оборону.

Глава альянса Йенс Столтенберг при этом подчеркнул, что “НАТО не представляет никакой угрозы ни для какой страны” и продолжает искать пути конструктивного диалога с Россией.