Воскресенье, 7 мая 2017

В Крыму российские силовики пришли с обыском в дом к председателю Судакского районного меджлиса Ильверу Аметову. Об этом в сообщает “Крым.Реалии”.

Обыск начался в 7:30 утра. Его проводили около 10 сотрудников российской ФСБ в масках и с оружием. Силовики избили сына Аметова и увезли его “для дачи показаний”. К вечеру 42-летнего Амета Аметова отпустили.

“У меня дома музей этнографический и оружия очень много, начиная со средних веков и по сей день. Они в музее провели обыск, все перевернули. Сына старшего избили, надели наручники и увезли, куда – не знаю, сказали, что вечером позвонят”, – рассказал Аметов.

Как сообщил после обыска глава судакского меджлиса, ничего запрещенного у него не нашли. Силовики изъяли только камеры видонаблюдения с фасада дома. По словам Аметова, он установил их, чтобы следить за музеем и детской площадкой.

По словам силовиков, поводом для обыска стало анонимное письмо о том, что дома у Аметова якобы продается оружие и наркотики.

Между тем в крымском селе Морское утром в понедельник вооруженные силовики оцепили район компактного проживания крымских татар. “Пришли в дом Юсуфа Тороза. В чем его обвиняют и на каком основании проходит обыск, нам пока неизвестно. Семья не соблюдающая, не активисты, а просто люди, занимающиеся хозяйством. Сейчас на въезде в квартал, где живет Тороз, стоит один автобус с силовиками, возле самого дома – второй автобус. На одежде нашивки СОБР, силовики полностью экипированы: бронежилеты и автоматы”,- сообщила крымскотатарская активистка Ленора Дюльбер. По ее словам, к дому Торозов никого не пускали.

После обыска силовики увезли сына Тороза, Сервера. “На Сервера возбуждено какое-то уголовное дело в Краснодарском крае. Нам непонятно какое. Передали всю информацию адвокатам, они будут выяснять что к чему и обжаловать протокол. Единственное, что известно – родители сразу поехали в отделение полиции, где не имели ни малейшего представления о происходящем. В конечном итоге они созвонились с Краснодарским краем и там уточнили, что человек увезен туда”, – рассказала Дюльбер.

Обыски в домах крымских татар российские силовики проводят регулярно. 13 апреля В Бахчисарае после обысков были задержаны восемь человек. Силовики из Росгвардии, в частности ОМОНа, избивали граждан, которые пришли поддержать земляков. Одного из крымских татар забили дубинками до потери сознания, он был госпитализирован.

Всех задержанных доставили в Бахчисарайский райотдел полиции, а затем в суд. Сейдамету Мустафаеву и Мидату Муждабаеву вменили демонстрацию эктремистской символики. Им дали соответственно двенадцать и трое суток ареста. Остальных пятерых задержанных обвинили в нарушении порядка проведения публичного мероприятия. Азизу Азизову и Мустафе Абдураманову назначили по семь суток административного ареста. Эскендер Меметов получил двое суток суток ареста, Ремзи Зудиев – трое суток. Шевкета Адбураманова оштрафовали на десять тысяч рублей.