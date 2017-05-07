Воскресенье, 7 мая 2017

В Эстонии Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам заключения 30-летнего гражданина России Артема Зинченко за незаконное сотрудничество с военной разведкой России. Об этом сообщает агентство ERR.ee со ссылкой на пресс-службу Госпрокуратуры.

Как установило следствие, ГРУ завербовало Зинченко в 2009 году. Начиная с 2013 года и до своего задержания 9 января 2017 года мужчина активно участвовал в агентурно-оперативной работе Главного разведывательного управления Генштаба России.

В основном в его задачи входил сбор информации об объектах государственной безопасности и жизненно важных объектах на территории Эстонии, а также о передвижении военной техники Сил обороны Эстонии и союзников на территории страны. Ему поручалось также добывать образцы военной техники, например, средств связи.

Собранные сведения и образцы Зинченко периодически передавал сотрудникам ГРУ как с помощью средств связи, так и в ходе личных встреч в Петербурге, отметили в пресс-службе.

Зинченко – гражданин России. С 2013 года он проживал в Эстонии на основании вида на жительство.

12 апреля гендиректор Полиции безопасности Эстонии Арнольд Синисалу сообщил об аресте агента ГРУ. Имени арестованного он не назвал, но отметил, что тому предъявлено обвинение по статье УК о ненасильственных действиях против независимости и территориальной целостности Эстонии. Как отметил Синисалу, это первый случай задержания в Эстонии агента российской военной разведки.

Агента задержали еще 9 января. Ему Конкретные детали дела не раскрываются.

Одновременно стало известно, что в 2016 году были задержаны двое контрабандистов, одновременно работавших на ФСБ. Это 24-летний Артем Малышев и 25-летний Алик Хучбаров. Оба имели как эстонское, так и российское гражданство.

Малышева завербовали в 2011 году. Его задачей было собирать и передавать информацию об армии балтийской страны и Союзе обороны Эстонии – добровольческой парамилитарной организации, которая наряду с армией входит в состав Сил обороны Эстонии. Также Малышев собирал данные о работе Департамента полиции и погранохраны. Хучбаров был завербован в 2012-м. Он также вел шпионаж за пограничниками и полицейскими.

Малышев осужден к двум с половиной, а Хучбаров – к трем годам тюрьмы.

Как отметили в Полиции безопасности, в последние годы российские спецслужбы проявляют интерес к тем гражданам Эстонии, которые не имеют непосредственного доступа к государственным тайнам. В поле зрения Москвы попадают, как правило, люди с двойным гражданством, посещающие Россию и занимающиеся той или иной преступной деятельностью при пересечении границы. Таким людям работа на ФСБ предлагается в качестве альтернативы уголовному преследованию за совершенное преступление.