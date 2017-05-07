Воскресенье, 7 мая 2017

Половина россиян полностью одобряет деятельность Иосифа Сталина в качестве руководителя СССР в годы Великой Отечественной войны. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда “Общественное мнение”.

За 12 лет число положительно ответивших на этот вопрос возросло на 10 процентов.

Треть опрошенных, 32 процента, называют роль Сталина в войне отчасти положительной и отчасти отрицательной. Отрицательную оценку Сталину дали 8 процентов участников опроса, 11 процентов россиян затруднились ответить.

По данным исследования, 55 процентов опрошенных считают, что сегодня в России роль Сталина в победе в Великой Отечественной войне оценивается справедливо. 19 процентов высказали противоположную точку зрения.

Число положительно оценивающих деятельность государства по сохранению памяти о Великой Отечественной войне возросло с 54 до 63 процентов.

По мнению 69 процентов участников опроса, сейчас история Великой отечественной войны в России освещается объективно, с этим не согласны 18 процентов опрошенных. При этом более 39 процентов россиян полагают, что история войны сегодня освещается более правдиво, чем в советское время, 23 считают обратное, а 24 отметили, что в этом отношении ничего не изменилось.

Ежегодно коммунисты в начале мая размещают на улицах российских городов портреты Сталина. В прошлом году к 70-летию Победы баннеры с изображением генералиссимуса по инициативе коммунистов появились во многих городах России.

5 мая 2015 года Международное правозащитное общество “Мемориал” заявило, что изображение Сталина не должно использоваться для поздравлений с Днем Победы. Масштабы его преступлений таковы, что прославление Сталина должно быть запрещено законодательно.

“Установка любого памятника с фигурой Сталина кощунственна. Преступления Сталина не имеют аналогов в отечественной истории. Их масштабы таковы, что появление его изображений в публичном пространстве в каком бы то ни было позитивном контексте недопустимо и должно быть запрещено законодательно”, – заявили в “Мемориале”. При этом подчеркивается, что речь не идет о запрещении упоминания имени диктатора.

“Речь ни в коей мере не идет о том, чтобы вычеркивать Сталина из истории и запрещать его упоминание, как это делал сам Сталин с уничтоженными им бывшими соратниками. Но место диктаторов – в музейных залах, учебниках, исторических монографиях в контексте их деяний, а не на площадях городов”, – говорилось в заявлении.