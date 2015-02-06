Четверг, 4 мая 2017

Статья

Судебная перспектива

Для россиян новость про Родиона Киреева имеет особую значимость. Тут ведь сразу многие имена на ум приходят. Начиная страшно сказать с кого, дополняя ворами и жуликами, а также фигурантами списка Магнитского и кончая неправедными судьями, которые приговаривали российских политзеков.

Илья Мильштейн

06.02.2015

Статья

Подсудная лавка

Оказалась, что устроенная вместо государства лавочка подсудна – пусть и не собственному суду, но зато независимому правосудию за границами захваченной территории. И учитывая то, что основную часть награбленного благодетели России хранят за ее границами, им теперь придется несладко.

Виталий Портников

19.06.2015

Статья

Признание прокурора республики

Теперь же окончательно выясняется, что гарант нес ахинею, что граждан России в ходе спецоперации убили “по неосторожности”, то есть начальство берет на себя ответственность за неумышленные убийства. Государство вдруг согласилось частично признать свою вину, и нам остается лишь гадать о том, почему это случилось.

Илья Мильштейн

13.03.2017

Янукович исключен из списка Интерпола. Суд над Януковичем начался в Киеве. Это две главных новости из жизни бывшего украинского президента: одна, как водится, хорошая, другая плохая, но рискует сильно ошибиться тот, кто станет оценивать их по внешним признакам. Мол, Интерпол порадовал беглеца, а соотечественники не порадовали.

Во-первых, из списка разыскиваемых преступников Виктор Федорович удален по каким-то чисто формальным признакам, отчасти засекреченным. Так, если верить его лондонским адвокатам и заявлению представителя украинской Генпрокуратуры, в деле отца и сына Януковичей имеются некие процедурные нарушения, которые, вероятно, могут быть устранены. Да и не страшен ему, изгнаннику, никакой Интерпол. При гарантиях объективного судебного разбирательства он, пожалуй, согласился бы и в Гаагу съездить. Только вот запертому в России экс-президенту выехать никуда нельзя.

Во-вторых, видно, как ему хочется напомнить о себе, выговориться, оправдаться. При этом Виктору Федоровичу явно есть что рассказать судьям, где бы они ни заседали. О тонкостях переговоров с Россией, когда перед ним стоял поистине гамлетовский вопрос: подписывать или не подписывать соглашение с ЕС. О первых днях Майдана и о том, как метался он между собакой и волком, между Западом и Путиным, решаясь и не решаясь потопить революцию в крови. О своем побеге, который описывает заученными фразами, и все равно складывается впечатление, что его похитили. Особенно когда слово берет Владимир Владимирович и в деталях повествует о том, как провел целую ночь без сна, “фиксируя нахождение кортежа” и “спасая” Януковича. Да, и про ту бумажку, заявление не то письмо, в котором спасенный, обращаясь к Путину, просил ввести российские войска на территорию Украины.

Как он подписывал сей документ, вскоре озвученный Чуркиным. Какие чувства испытывал. О чем думал.

Он вообще много знает, что свойственно президентам, в том числе и отставленным с позором, и невозможность поделиться этими сокровенными знаниями порой прорывается в нем самым неожиданным образом. Когда ломает ручку в сердцах, желая “одновременно обратиться ко всему народу Украины” и понимая, что спасатели его не пощадят, если он начнет говорить правду, но все-таки просит прощения у земляков. Когда с неожиданной мягкостью отвечает украинской журналистке, поинтересовавшейся, как он собирается возвращаться на Украину, где “половина страны его презирает и смеется над ним, а вторая – ненавидит”. “Не берите грех на душу”, – откликается Виктор Федорович, и в голосе его чудится мольба.

Собственно, проигравший политик почти всегда жалок, но случай Януковича в этом смысле уникален. На нем кровь погибших людей, но пойти до конца, как ему подсказывали в Москве, он все-таки не смог, отступил, уклонился от погружения страны в хаос гражданской войны и тотальную изоляцию. Оттого и удостоился презрения – и от сограждан, и от тех, кто пришел ему на смену, и от тех, кто предоставил убежище. Он предал свою страну, подписав маляву с призывом к агрессору захватывать украинские земли. Однако в тот момент он, очевидно, выбирал между скоропостижной смертью от какой-нибудь объяснимой болезни и судьбой заложника, и кто его осудит за то, что не подался в герои.

К слову, “герой” не стал бы колебаться, подавляя мятеж, даже и при участии иностранных войск. Он цеплялся бы за власть, не останавливаясь перед массовыми убийствами, и счет бы пошел не на сотню небесную, а на сотни тысяч. Янукович за власть не цеплялся. Он просто хотел выжить. Нам ли не знать таких героев.

Вот и новости, связанные с его посмертным политическим существованием, на свой лад уникальны. Для Интерпола он больше не преступник, но для Януковича это не имеет практически никакого значения. В Киеве начался суд, где его обвиняют по целому ряду статей, среди которых и государственная измена, и пособничество в посягательстве на территориальную целостность страны, повлекшем гибель людей, и пособничество в ведении агрессивной войны, и сроки все тяжелые, вплоть до пожизенного, – но Виктор Федорович едва ли опечален. Напротив. Он очень хотел бы выступить в этом суде.

И если в Кремле решат, что процесс полезен, то экс-президенту дадут высказаться. В строго заданных рамках видеоконференции, затверженных проклятий в адрес фашистов-бандеровцев и прочих поджигателей братоубийственной бойни, а также вызубренных отмазок: не знал, приказов не отдавал, подставили. Марионетка в чужих руках, он будет говорить что велено, но и свою какую-никакую правду до публики донесет. А главное, он снова вынырнет из забвения и ничтожества, куда погружен уже более трех лет.

С той минуты, как, выбирая между врагами на Майдане и врагами в Москве, предпочел бегство и заложничество, и сам наверное не постигает до сих пор, правильно тогда поступил или жестоко просчитался. Или он раньше ошибся и надо было подписывать тот проклятый договор с ЕС, не веря угрозам из Москвы? Или не стоило идти в президенты, тогда бы и Оболонский райсуд г. Киева занимался другими делами, и Интерпол отдыхал? Вопросы все мучительные, но, кажется, в них и содержатся окончательные ответы, и приговор истории, которая беспощадно карает злодеев, а нелепых неудачников наказывает иначе. Изъятием из списка и трагикомическим судом, где Януковича приговорят и не посадят, но доживать свой век он будет в клетке, откуда не выбраться.