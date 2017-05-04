Четверг, 4 мая 2017

Палата представителей США приняла законопроект о новых санкциях против КНДР. Текст законопроекта опубликован на сайте Конгресса.

В частности, документ запрещает судам КНДР и стран, не соблюдающих резолюции Совбеза ООН в ее отношении, находиться в американских водах и портах США. Для этого предполагается выявлять нарушения в портах Владивостока, Находки и Ванино в России, сирийских портах в Латакии и Тартусе, двух портах в Китае и международном аэропорте в Тегеране.

Кроме того, законопроект предлагает наделить пограничников и таможенников США правом досматривать грузы на судах, которые прошли неоднократно нарушавшие санкции порты, а также грузы на морских и воздушных судах, побывавших в течение года в портах и аэропортах КНДР.

Новые торговые ограничения, вводимые законопроектом, предполагают запрет на ввоз в США товаров производителей, использующих “рабский труд” рабочих из Северной Кореи.

Кроме того, документ обязывает президента США Дональда Трампа в течение 90 дней после его принятия решить, является ли КНДР государством – спонсором терроризма. Если Северная Корея будет признана таким государством, это повлечет за собой новые санкции в отношении нее, в том числе ограничение международной помощи, которую Вашингтон оказывает Пхеньяну.

Как сообщает Associated Press, за документ проголосовали 419 конгрессменов, один выступил против. Теперь документ должен одобрить Сенат.

Глава комитета по обороне и безопасности Совфеда Виктор Озеров назвал законопроект “абсурдным”. По словам Озерова, Россия “никого не только в свои порты, но и в территориальные воды без разрешения не пустит”. Сенатор заверил, что Москва выполняет решение СБ ООН о санкциях против КНДР. В свою очередь член оборонного комитета верхней палаты парламента Алексей Пушков заявил, что Россия не позволит осуществлять контроль за своими портами, назвав законопроект “акцией военного времени” и “грубейшим нарушением международного права”.

21 марта сообщалось, что Вашингтон готовит против Северной Кореи новый пакет санкций из-за продолжающейся разработки ядерного оружия и средств доставки. Американскими властями рассматривалась возможность отключить КНДР от мировой финансовой системы, а также ввести ограничения против ряда находящихся в Китае организаций и банков, обеспечивающих внешнюю торговлю КНДР.