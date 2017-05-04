Четверг, 4 мая 2017

Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, фактически запрещающий СМИ и блогерам распространять любую информацию о совершенных самоубийствах. Карточка документа опубликована на сайте нижней палаты, однако помещенная там ссылка на сам текст законопроекта по состоянию на 14:00 мск не работает.

Как сообщает ТАСС, в статью 4 закона о СМИ (недопустимость злоупотребления свободой массовой информации) предлагается включить запрет распространять в печати, эфире и интернет-изданиях “информацию о способах совершения самоубийства, условиях и обстоятельствах совершенного самоубийства, а также прямых или косвенных призывов к совершению самоубийства”.

Аналогичный запрет вводится и для блогеров.

Соответствующие поправки вносятся также в закон о защите детей от вредной информации.

В пояснительной записке к документу авторы ссылаются на опыт Австрии, где, как утверждается, действует схожий запрет.

Сейчас в России действует запрет на пропаганду суицида среди несовершеннолетних – запрещено публиковать информацию о способах самоубийства. Такая норма содержится в статье 3 принятого в июле 2012 года законе о “защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию”. На этом основании Роскомнадзор неоднократно блокировал сайты и выносил предупреждения СМИ.

19 апреля Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовном наказании за “склонение к суициду”, внесенный единороской Ириной Яровой. За доведение до самоубийства, совершенное посредством публичного выступления либо с использованием СМИ или интернета, предлагается установить сроки от пяти до восьми лет колонии. Такие же сроки документ предусматривает за доведение до самоубийства несовершеннолетнего.