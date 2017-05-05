Пятница, 5 мая 2017

Алексей Навальный вывесил видео, как полиция в метро требует от молодого человека содрать с его сумки наклейку со словом “Навальный”, потому что, мол, на нее “разрешение надо”. Написал, что это очередное скотское перерождение государственной машины и что это “охренеть”. А я вот уже давно не охреневаю. Во всяком случае, после того как полиция хватала за ношение по улице белых шариков с надписью “Меня надули” и белых ленточек. За совместное раскрытие зонтиков в знак поддержки телеканала “Дождь”.

Случившееся – совершенно закономерное и логичное развитие полицейской трактовки нашего законодательства о проведении публичных акций общественно-политического характера. Я уже многократно обращал внимание на то, что законодательная регламентация проведения публичных акций через процедуру подачи уведомления и его согласования в нормальных странах направлена на минимизацию помех проходу граждан, каковые помехи создает любая массовая акция. У нас же регламентирующее проведение акций законодательство преследует совершенно другую цель: не дать гражданам возможности публично демонстрировать свою общественно-политическую позицию без специального на то разрешения.

Помехи другим гражданам интересуют наше полицейское государство в последнюю очередь. А в первую очередь его интересует, есть ли признаки “публичного выражения гражданином его отношения к актуальным общественно-политическим проблемам”. Это стандартная (причем наименее косноязычная) формулировка из полицейских рапортов и протоколов о задержаниях на так называемых “несанкционированных мероприятиях”.

Какое-то время таковыми признаками признавались либо наличие у гражданина плаката политического содержания, либо скандирование им лозунгов. Последнее полиция особенно любила вписывать в протоколы задержаний. Ведь проверить, действительно ли человек в толпе выкрикивал лозунги, практически невозможно, а выдрессированные суды всегда принимали на веру утверждения полицейских.

Но полицейская мысль на этом не остановилась. Она развивалась дальше и вскоре открыла для себя, что если можно хватать человека за скандирование лозунгов без разрешения, то почему бы не задерживать за то, что человек на улице беседует с группой журналистов? Тоже ведь публично выражает свое отношение к актуальным проблемам. Зачем же еще беседуют с журналистами?

Дальше – больше. Полиция додумалась и до того, что признаком “публичного выражения отношения” может быть не только плакат с грамотно написанным лозунгом, но и вообще любой предмет, имеющий общественно-политическую смысловую нагрузку даже ситуативно. Например, в момент политического скандала с телеканалом “Дождь” такую нагрузку ситуативно может иметь зонтик. И если десяток человек на площади по предварительному сговору одновременно раскрывают зонтики без полицейского на то разрешения, то они же явно “выражают” незаконно. Всех в кутузку!

Согласно этой полицейской логике вполне можно посчитать незаконным ношение в публичном месте без разрешения значка, а уж тем более наклейки на сумке. Понятно, что никакому проходу других граждан ни значок, ни наклейка мешать не могут никак, но ведь “выражают”! А главное, наши ныне действующие законы действительно дают возможность так себя интерпретировать. Для этого и придумывались. Так что Навальный столкнулся не с идиотизмом и отсебятиной низовой держиморды, а с целенаправленной многолетней политикой государства в целом.

В основе этой политики не только подсознательный, но вполне панический, липкий страх правящей клики перед любой неподконтрольной общественной активностью. Перед тем, что если оставить хоть какую-то лазейку для такой активности, их рано или поздно сметет. В основе этой политики еще и глубочайшее внутреннее убеждение всей нашей власти – от обитателей Кремля до последнего рядового сотрудника патрульно-постовой службы, – что выражать свои взгляды гражданин может только по их милостивейшему разрешению.