Пятница, 5 мая 2017

Пресс-комитет при Конгрессе США отказал российскому государственному агентству Sputnik в постоянной аккредитации. Об этом сообщает Politico.

Как пояснили в комитете, аккредитация не выдается изданиям, работающим на государственные, региональные или муниципальные власти.

Отказ может быть обжалован, добавили в комитете. Корреспондент Sputnik Эндрю Фейнберг, в свою очередь, написал у себя в Фейсбуке, что ищет юриста для подачи апелляции. Решение пресс-комитета он расценил как “самое абсурдное за все 10 лет моей работы в Вашингтоне”.

Пресс-комитет при Конгрессе образован самими журналистами; в структуру аппарата Конгресса он не входит. Состав комитета периодически обновляется.

Издание также сообщает, что Sputnik пытается получить постоянную аккредитацию в Белом Доме.

28 апреля стало известно, что Sputnik и российскому государственному телеканалу RT отказал в аккредитации штаб Эмманюэля Макрона, кандидата в президенты Франции. В штабе заявили, что RT и Sputnik не являются “ни органом прессы, ни средством массовой информации”, а представляют собой “настоящее агентство государственной пропаганды” и “регулярно распространяют лживые новости”.

В частности, отмечали в предвыборном штабе, Sputnik и RT способствовали распространению ложной информации о наличии у Макрона офшорного счета на Багамских Островах.

В пятницу РИА “Новости” сообщило, что Sputnik будет подавать на штаб Макрона в суд “по факту постоянных ложных обвинений”. О таком же намерении сообщили и в RT. “Они достали врать. Будем с ними судиться”, – написала в своем твиттере главред телеканала Маргарита Симоньян.