Пятница, 5 мая 2017

Отдел МВД по району Сосногорск в Коми открыл дело против 14-летнего молодого человека и 16-летней девушки, забросавших яйцами церковь. Об этом сообщает региональный главк полицейского ведомства, не называя имен фигурантов.

По части 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный группой лиц) подросткам грозит до трех лет колонии. С обоих взяты подписки о невыезде.

Как утверждают силовики, молодые люди атаковали церковь от безделья, когда прогуливались вечером по улице. При этом заявляется, что яйцами было разбито несколько оконных стекол.

Сторож церкви, говорится в сообщении, позвонил священнослужителю; тот явился, задержал подростков и вызвал полицию. Силовики взяли у молодых людей показания в присутствии их родителей.

На учете в отделе по делам несовершеннолетних подростки не состоят, отмечают в МВД по Коми.

На дату, ни место инцидента силовики не уточнили. Между тем “7×7″ передает, что похожая история произошла в пгт Войвож вечером на Пасху, 16 апреля. По информации на сайте Сосногорского благочиния, в поселке есть лишь одна церковь – Николая Чудотворца.