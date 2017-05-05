Пятница, 5 мая 2017

Судья Басманного райсуда Москвы Артур Карпов вернул в прокуратуру дело об экстремизме, возбужденное против бывшего замполпреда Владимира Путина в Дальневосточном федеральном округе Виталия Гулия. О решении, принятом на предварительных слушаниях по делу, прошедших в четверг, тогда же сообщил ТАСС.

Как пояснил агентству адвокат бывшего чиновника Дагир Хасавов, Карпов потребовал конкретизировать формулировки обвинения, указав на их неопределенность.

О деле Гулия стало известно в конце января. По части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды) чиновнику грозит до четырех лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Поводом к возбуждению дела стала книга Гулия “Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника” (М.: Алгоритм, 2015). Как утверждалось в заключении психолого-лингвистической экспертизы, в главе “Евреи во власти” присутствуют признаки возбуждения ненависти к этому народу. В то же время авторы исследования отмечали, что побуждений к каким-либо конкретным действиям по мотивам ненависти в тексте нет.

Сам Гулий вину не признает. Хасавов заявлял, что, по его мнению, “судебной перспективы это дело не имеет”.

По информации адвоката, преследование бывшего чиновника начали по доносу сенатора-единороса Франца Клинцевича. Сам Клинцевич, однако, заявил, что доносов на Гулия ни в какие инстанции не писал.

Как сообщал Хасавов, “Алгоритм” выпустил лишь 500 сигнальных экземпляров книги Гулия, которые “разошлась по чиновничьим кабинетам”. Оставшуюся часть тиража издатель печатать отказался. “Пришли некие люди, все запрещено, мы ничего выпускать не будем”, – передавал юрист аргументы “Алгоритма”, приведенные в издательстве во время переговоров в конце прошлого года.

Также адвокат заявлял, что все наличные экземпляры книги “Подножие российского Олимпа” СКР изъял.

Гулию 64 года. Он родился и до конца 1980-х годов жил на Сахалине. В 1989-м избран народным депутатом СССР, был членом Верховного совета Союза. В 1991-1993 годах – представитель президента России в Сахалинской области. Далее работал на руководящих должностях в администрации президента. Заместителем полпреда Путина на Дальнем Востоке был в 2000-2001 годах. В дальнейшем значительных постов не занимал.