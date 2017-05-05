Пятница, 5 мая 2017

Адвокатов Дмитрия и Ольгу Динзе не допускают к защите братьев Аброра и Акрама Азимовых, арестованных по делу о теракте в петербургском метро. Об этом сообщает “Медиазона” со ссылкой на Дмитрия Динзе.

Собеседник издания оформил ордер на защиту младшего брата – 26-летнего Аброра Азимова. Он, как утверждает СКР, занимался подготовкой Акбарджона Джалилова, который считается непосредственным исполнителем теракта, взорвавшимся в метро. Ольга Динзе представляет интересы старшего брата – 28-летнего Акрама, которому вменяется пособничество в преступлении.

Ходатайства о вступлении в дело адвокаты подали в конце апреля, после того как к Дмитрию Динзе обратился отец арестованных Ахрал Азимов. Ольга Динзе тогда же ознакомилась с материалами дела об аресте своего подзащитного и подала апелляционную жалобу на это решение.

Далее она обратилась к следователю Андрею Жигулину с новыми ходатайствами. “Следователь сначала отвечал на звонки, говорил: да-да-да, все дадим, без проблем, – рассказал Динзе. – А после майских праздников начал полностью игнорировать Ольгу и вообще не отвечать на ее звонки. Ему уже и факсы отсылали, и MMS с бумагами, и эсэмэски ему писали. То есть он полный игнор включил”.

Адвокаты, которых назначило Азимовым государство, по сути помогают следствию, продолжил юрист. “Ведут себя некультурно, – заметил Динзе. – Они звонят отцу и говорят, что не надо никаких других адвокатов, все нормально, работа идет, вы не волнуйтесь. А то, что его сын вину признает и ему пожизненное светит, им плевать”.

В деле об аресте Акрама Азимова Ольга Динзе не обнаружила ни одного замечания, сделанного защитником по назначению. Она обратилась в Адвокатскую палату Москвы, однако там ей заявили, что о нарушениях этот факт не свидетельствует, поскольку у клиента может быть такая позиция, а адвокат ее поддерживает. “А клиент-то другой позиции не видит и не слышит – он, грубо говоря, опекается определенным адвокатом и определенным следователем”, – возразил Дмитрий Динзе.

После выходных, заключил адвокат, в Басманный райсуд Москвы будет подана жалоба на бездействие Жигулина. “Он должен был нам обеспечить процедуру: сходить с нами или вызвать на следственные действия, дать возможность встретиться с клиентом, обсудить с ним, хочет он с нами работать или нет, – пояснил юрист. – А нам эту возможность не предоставляют, хотя по закону это положено делать”.

Братья Азимовы, уроженцы Киргизии, позже получившие также российское гражданство, вместе работали в суши-баре в подмосковном Одинцове. Старший брат в конце марта уволился и поехал в Киргизию, чтобы проведать родных, а также вылечиться от гайморита.

О задержании младшего брата ФСБ объявила 17 апреля. Как утверждалось, его схватили в тот же день в Одинцовском районе, а при нем нашли заряженный пистолет. На другой день судья Басманного райсуда Артур Карпов арестовал задержанного.

Аброру Азимову вменены пункт “б” части 3 статьи 205 (теракт, повлекший смерть человека) и часть 2 статьи 222.1 УК (незаконный оборот взрывчатых веществ в составе группы лиц). Сам подозреваемый настаивал, что непосредственного отношения к теракту не имел. По его словам, он получал команды от неизвестного лица и не знал, что участвует в организации преступления.

Между тем назначенный адвокат Армен Задоян заявлял, что Азимов признает вину в полном объеме.

В день ареста младшего брата стало известно, что в Оше еще 15 апреля задержан старший. Силовики из Комитета национальной безопасности Киргизии забрали Акрама Азимова из больницы на другой день после операции гайморита и отправили в Москву.

Между тем 19 апреля ФСБ сообщила, будто старший брат Азимов задержан на автобусной остановке в Новой Москве. Было опубликовано видео, на котором у Азимова в поясной сумке находят гранату РГД-5. Родственники братьев назвали это видео постановкой.

20 апреля судья Басманного райсуда Елена Ленская арестовала задержанного. Сам он заявлял, что к теракту непричастен. Между тем следователь утверждал, что подозреваемый дал показания как на себя, так и на младшего брата.

Акраму Азимову вменили пособничество терроризму. Как утверждается, он помогал переправлять деньги, потраченные на подготовку теракта, и поддерживать связь с “эмиссарами международных террористических организаций”.

21-го числа МВД лишило обоих братьев российского гражданства. Одновременно гражданства был лишен и их отец, работающий в Москве водителем автобуса. Как утверждалось, отец Азимов представил для получения гражданства заведомо ложные сведения, а отмена решения о предоставлении ему гражданства автоматически повлекло и отмену соответствующих решений в отношении его сыновей.

В результате теракта в петербургском метро погибли 16 человек, около 50 пострадали.

По делу об атаке арестованы 10 человек. При этом причастность по крайней мере некоторых фигурантов к теракту вызывает большие сомнения.