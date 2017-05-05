Пятница, 5 мая 2017

В Москве на проспекте Сахарова прошел митинг, посвященный пятой годовщине разгона протестной акции на Болотной площади. По информации “Белого счетчика”, в акции приняли участие около 3 тысяч человек.

Как сообщает корреспондент “Граней”, перед началом митинга оперативники сорвали со сцены вывешенные на ней баннеры “Болотное дело – позор России” и “Хватит Путина! Хватит мракобесия! Хватит войны! Хватит вранья! Хватит терпеть Кадырова!”. Свои незаконные действия силовики пояснили тем, что такие лозунги будто бы противоречат заявленной цели мероприятия.

Один из организаторов акции задал со сцены вопрос собравшимся, продолжать ли в этой связи митинг. Участники ответили утвердительно.

Между тем член Комитета 6 мая Сергей Шаров-Делоне в знак протеста против действий силовиков отказался от выступления.

Участники митинга вышли с плакатами и растяжками против политических репрессий и убийств, против коррупции и за демократические свободы, в частности за честные выборы и независимость СМИ и судов. Националисты развернули большой баннер в поддержку политзека Дмитрия Демушкина.

Многие демонстранты принесли плакаты с требованием прекратить преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне.

Съемка Юрия Тимофеева:

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Организаторами митинга выступили Комитет протестных действий, ПАРНАС, “Яблоко” и ряд других структур. Первоначально 6 мая предполагалось провести шествие с последующим митингом на Болотной. В уведомлении, поданном в мэрию, было предложено для согласования несколько различных маршрутов на выбор чиновников.

Однако мэрия незаконно отказалась согласовать шествие, а митинг потребовала перенести на проспект Сахарова. Организаторы подчинились, как неоднократно поступали и ранее.