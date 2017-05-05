Пятница, 5 мая 2017

Хакеры получили доступ к переписке избирательного штаба кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона и опубликовали ее в интернете. Об этом сообщает Reuters.

9 гигабайт данных помещены в аккаунте Emleaks на сервисе Pastebin. Этот сервис позволяет публиковать документы анонимно.

Об атаке стало известно вечером в пятницу, за сутки с небольшим перед началом назначенного на 7 мая второго тура президентских выборов. Ссылка на публикацию архива появилась в твиттере WikiLeaks и активно распространяется ультраправыми сайтами и блогерами.

Национальная комиссия по контролю за президентской кампанией в субботу проведет встречу в связи с инцидентом. Комиссия предостерегла СМИ от перепечатки данных из опубликованных писем до 20 часов воскресенья (21 час мск), когда закроются избирательные участки. В своем заявлении она напомнила, что с 0:00 субботы и до закрытия участков всякая агитация запрещена, а за нарушение запрета предусмотрена уголовная ответственность.

Ни одна хакерская группировка о своей причастности к атаке пока не заявила.

Как передает Le Mond, президент Франции Франсуа Олланд, комментируя взлом, заявил, что “ничто не останется без ответа”. Глава государства добавил, что властям было известно о рисках кибератак, поскольку подобное “уже имело место” (в США. – Ред.).

26 апреля избирательный штаб Макрона сообщал, что в январе хакеры пытались получить доступ к паролям электронной почты функционеров, однако потерпели неудачу. При этом заявлялось, что злоумышленники действовали в интересах России.

С обвинениями в кибератаках со стороны России штаб выступал и в феврале. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков тогда назвал эти обвинения абсурдными.

Бывший министр экономики Франции Макрон – основатель центристского движения “Вперед!”. Он сторонник евроинтеграции и критик России. Кандидат обещал проявить твердость в отношении Москвы, в частности в украинском и сирийском вопросах.

Во втором туре выборов центристу противостоит лидер ультраправого Национального фронта Марин Ле Пен. Она известна как евроскептик. Кроме того, Ле Пен получала кредиты от российских банков, а за месяц до первого тура выборов встречалась с Путиным. Она выступает за признание аннексии Крыма и снятие санкций с Москвы.

28 апреля штаб Макрона отказал в аккредитации телеканалу RT и агентству Sputnik, заявив, что они не являются “ни органом прессы, ни средством массовой информации”, а представляют собой “настоящее агентство государственной пропаганды” и “регулярно распространяют лживые новости”.