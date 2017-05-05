Пятница, 5 мая 2017

Правительство вносит в Госдуму законопроект о введении платы за пользование курортной инфраструктурой (курортного сбора) в аннексированном Крыму, а также в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Курортный сбор вводится в порядке эксперимента на 2018-2022 годы. По окончании эксперимента, заявляет правительство, будет принято решение о его введении на постоянной основе на всей территории России, а также аннексированных Крыма и Севастополя или же об отказе от такого сбора.

Документ разработан Министерством по делам Северного Кавказа в соответствии с сентябрьским поручением Владимира Путина.

Как утверждает правительство, законопроект “направлен на создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма, сохранение, восстановление и развитие курортов, в том числе курортной инфраструктуры”.

Конкретную сумму курортного сбора документ оставляет на усмотрение региональных властей. Устанавливается лишь его верхний предел – 100 рублей в сутки. От уплаты сбора освобождаются постоянные жители регионов, в которых проводится эксперимент, а также льготные категории граждан, перечень которых определен законопроектом.

Курортный сбор действовал в России до 2004 года. В последующие годы возможность его возвращения не раз обсуждалась.